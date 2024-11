Ministerstwo kultury o byłej dyrektorce PISF: Przestała pełnić funkcję. Złożono zawiadomienie do prokuratury

Dziennikarka Barbara Hollender w swoim wtorkowym tekście na łamach "Rzeczpospolitej" zwróciła uwagę, że Rozwód złożyła pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), w którym wycofuje się ze złożenia rezygnacji. Jednocześnie dotychczasowa szefowa PISF oświadczyła, że do swojej rezygnacji została "zmuszona bezpodstawną groźbą". W cytowanym przez Hollender piśmie Rozwód wyjaśniła, że po konsultacji z prawnikiem, postanowiła zmienić swoją decyzję i pozostać na stanowisku. Ministra miała argumentować swoją decyzję nieprawidłowościami ze strony szefowej PISF przy zawarciu umowy z firmą Aurum Film Bodzak Hickinbotham oraz tym, że szefowa PISF miała wywierać naciski na Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA).

Rozwód w swoim piśmie miała opisać: "W trakcie spotkania z Panią Minister poinformowano mnie, że w związku z podpisaniem powyższej umowy mogę mieć problemy z prokuraturą. Wywołało to we mnie potężny stres; po raz pierwszy w moim życiu zawodowym zostałam postawiona w takiej sytuacji". "W mojej ocenie była to próba wywarcia na mnie presji, bym złożyła rezygnację ze stanowiska. Pani Minister poinformowała mnie także, że jeśli chcę uniknąć wszczęcia postępowania odwoławczego, mogę sama zrezygnować z funkcji. Na decyzję pozostawiła mi 15 minut. Moja prośba o dokończenie rozmowy w dniu kolejnym spotkała się z odmową Pani Minister. Pani Minister miała już wydrukowany stosowny dokument – przedłożyła mi do podpisania w 'moim' imieniu pismo o zrzeczeniu się funkcji dyrektora – jak rozumiem, przygotowane na ministerialnych urządzeniach. W związku z powyższym, działając w zastraszeniu, pod presją i w stresie złożyłam rezygnację" - brzmi dalsza część relacji Rozwód, cytowana w "Rz".