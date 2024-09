Za ten film spadł na Julię Roberts deszcz nagród. Nowości tygodnia na Max

Nowe filmy na platformie Max

W czwartek na Max zadebiutuje "Erin Brockovich" . To oparta na faktach historia samotnej matki w dramatycznej sytuacji życiowej. Bez pieniędzy, pracy i szans na odmianę losu Erin Brockovich przekonuje znajomego prawnika, aby dał jej jakiekolwiek zatrudnienie u siebie w kancelarii. Jako zupełna amatorka zaczyna interesować się tematem zanieczyszczenia wody w małym miasteczku. To zmienia nie tylko jej życie. Za rolę tytułowej bohaterki Julia Roberts otrzymała między innymi Oscara , Złoty Glob oraz nagrodę BAFTA.

Od piątku na platformie Max będzie można obejrzeć film "Moja szczęśliwa rodzina". Gruzińska nauczycielka literatury imieniem Manana (w tej roli Ia Shugliashvili) - żona w średnim wieku i matka dwójki dzieci - szokuje swoją tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę, gdy ogłasza, że chce zamieszkać sama. Tak rozpoczyna się jej podróż w nieznane. Film produkcji gruzińsko-francusko-niemieckiej to propozycja dla wielbicieli europejskiego kina. Zdjęcia do filmu były kręcone w Tbilisi.

"Twister" to z kolei przykład kina katastroficznego, film klasyfikowany też jako thriller. Helen Hunt wystąpiła tu w roli przywódczyni grupy łowców tornad. Podczas niebezpiecznej wyprawy mają przetestować nowe urządzenie. Film zdobył m.in. nagrodę Bafta za efekty specjalne.

Kolejna premiera tego tygodnia na Max to propozycja dla młodszych i starszych widzów: w sobotę w serwisie pojawią się "Przygody Tintina" - pierwszy film animowany w reżyserii Stevena Spielberga, stworzony we współpracy z Peterem Jacksonem. To zrealizowana w technice 3D porywająca ekranizacja kultowego belgijskiego komiksu o przygodach Tintina. Wraz z kapitanem Baryłką oraz psem Milusiem słynny reporter wyrusza na poszukiwanie zatopionego okrętu ze skarbem. Plany całej trójki usiłuje pokrzyżować podstępny Sacharyna.