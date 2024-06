Jednym z serialowych hitów dostępnych na nowej platformie Max jest "The Last of Us" - nagradzana produkcja entuzjastycznie oceniana przez widzów i krytyków. Twórcy serialu zapowiadają kolejny sezon i wskazują, że po nim mogą nadejść kolejne. Kiedy zobaczymy nowe odcinki "The Last of Us"?

Pierwszy sezon "The Last of Us", serialu będącego adaptacją gry o tym samym tytule, miał premierę na początku 2023 roku. Craig Mazin - jeden z producentów serialu, dostępnego na platformie Max - już w marcu ubiegłego roku potwierdził, że produkcja doczeka się kontynuacji. W opublikowanej miesiąc wcześniej rozmowie z The Wrap producent przyznał, że drugi sezon będzie adaptacją kontynuacji gry komputerowej, "The Last of Us Part II". W tym samym wywiadzie Mazin zauważył, że druga część gry jest na tyle obszerna, że jej ekranizacja może zostać podzielona na sezony.

"The Last of Us" - ile będzie sezonów?

Z najnowszych wypowiedzi twórców serialu "The Last of Us" wynika, że produkcja może doczekać się łącznie nawet czterech sezonów. - Nie wydaje nam się, byśmy byli w stanie opowiedzieć tę historię nawet w ciągu dwóch (kolejnych - red.) sezonów - powiedział Mazin, cytowany przez portal Deadline na początku czerwca tego roku. Dodał, że jeśli uda się nakręcić trzecią transzę - a warunkiem jest tu między innymi odpowiednio wysoka oglądalność - kolejna odsłona serialu będzie "znacznie obszerniejsza" od drugiego sezonu.

Według portalu Deadline drugi sezon "The Last of Us" będzie liczył siedem odcinków - to o dwa mniej w porównaniu z pierwszym sezonem. Dlaczego? - Materiał, który otrzymaliśmy z drugiej części gry, jest znacznie obszerniejszy niż w przypadku pierwszej gry, więc już na samym początku musieliśmy wymyślić, jak opowiedzieć tę historię na przestrzeni sezonów - wyjaśnił Mazin, cytowany przez Deadline. Twórcy uznali, że historia, którą chcą opowiedzieć w drugim sezonie, zmieści się właśnie w siedmiu epizodach.

Serial "The Lasf of Us" HBO MAX

"The Last of Us" - premiera nowego sezonu i obsada

Mazin nie ujawnił szczegółów fabuły drugiego sezonu serialu, jak jednak podkreślił w rozmowie z Deadline, "nadal będziemy robić wszystko po swojemu". - Czasami oznacza to odwzorowywanie gry, a czasami pójście w innym kierunku - dodał. Premiera drugiej odsłony "The Last of Us" już w przyszłym roku (2025). Jej dokładna data nie jest jeszcze znana.

W drugim sezonie "The Last of Us" powrócą bohaterowie dobrze znani widzom pierwszego sezonu, w tym Joel Miller (w tej roli Pedro Pascal), Ellie Williams (Bella Ramsey) i Tommy Miller (Gabriel Luna). Do obsady serialu dołączy między innymi Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer i Danny Ramirez.

"The Last of Us" - entuzjastyczne recenzje i nagrody

Historia przedstawiona w "The Last of Us" rozgrywa się 20 lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje unicestwiona w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby. Joel Miller, któremu udało się przeżyć, ma przemycić 14-letnią Ellie Williams z opresyjnej strefy kwarantanny. Wspólna podróż pary przez Stany Zjednoczone okazuje się brutalną, trudną, pełną wyzwań wyprawą.

Serial, ciepło przyjęty przez widzów i krytykę, otrzymał osiem nagród Emmy, dwie Kryształowe Statuetki People's Choice Awards, nagrodę Saturn oraz trzy nominacje do Złotych Globów

"The Last of Us", kadr z serialu Warner Media

Platforma Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, której częścią jest także TVN24.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: Deadline, tvn24.pl