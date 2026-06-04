Marjane Satrapi nie żyje. Autorka "Persepolis" miała 56 lat

Marjane Satrapi Źródło zdj. gł.: Christophe Petit Tesson/EPA/PAP

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Satrapi była ilustratorką, reżyserką i autorką książek dla dzieci. Osiągnęła światową rozpoznawalność dzięki swoim autobiograficznym komiksom "Persepolis" i "Persepolis 2" wydanych w latach 2000-2003. Opowiadają one m.in. o jej dorastaniu i życiu w Iranie w czasach rewolucji islamskiej.

"Persepolis" zostało zaadoptowane na film animowany o tym samym tytule, wyreżyserowanym wspólnie przez Marjane Satrapi i Vincenta Paronnauda. Film miał swoją premierę w 2007 roku i został nominowany do Oscara w 2008 roku w kategorii "najlepszy pełnometrażowy film animowany".

Oprócz tego Satrapi była też autorką innych powieści graficznych, takich jak "Wyszywanki" i "Kurczak ze Śliwkami".

Rodzina przekazała oświadczenie

Agencja AFP przekazała oświadczenie wydane przez jej rodzinę. "Marjane Satrapi umarła ze smutku nieco ponad rok po śmierci Mattiasa Ripy, jej męża i miłości jej życia" - napisano. Ripa zmarł 8 kwietnia zeszłego roku.