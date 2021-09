Maneskin zagra w Polsce. Specjalne bilety dla zaszczepionych 

Maneskin ogłosił trasę koncertową pod nazwą "Loud Kids On Tour", co można przetłumaczyć jako "głośne dzieci na wycieczce". Muzycy wyruszą w podróż po Europie 6 lutego 2022 roku. Jednym z przystanków będzie Warszawa. 28 wrześnie ruszyła przedsprzedaż biletów na koncert w Polsce.

"Do zobaczenia wkrótce" - napisali członkowie zespołu Maneskin na Instagramie. Post zawiera grafikę z nazwą trasy - "Loud Kids On Tour" i planowanymi koncertami. Od 6 lutego do 14 marca zwycięzcy Eurowizji zagrają w 16 europejskich miastach. Koncert w Warszawie odbędzie się 15 lutego w kompleksie sportowym COS Torwar. To będzie trzeci występ zespołu Maneskin w Polsce.