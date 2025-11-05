Logo strona główna
Media: znany raper zatrzymany po śmierci influencerki. Została znaleziona w hotelowej wannie

|
Namewee
Raper Namewee
Popularny malezyjski raper został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie śmierci tajwańskiej influencerki - informuje Sky News. Namewee sam oddał się w środę w ręce policji, zaprzecza zarzutom i obiecuje pomóc policji w śledztwie w sprawie Iris Hsieh.
Kluczowe fakty:
  • 31-letnia modelka i influencerka Iris Hsieh została znaleziona martwa 22 października w hotelowej wannie w Kuala Lumpur.
  • Na miejscu zatrzymano wówczas również rapera Namewee, któremu postawiono następnie zarzuty posiadania i używania narkotyków. Został zwolniony za kaucją.
  • We wtorek Namewee poinformował, że odda się w ręce policji, która zatrzymała go w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci influencerki - informują media.

Raper Namewee, który naprawdę nazywa się Wee Meng Chee, we wtorek wieczorem potwierdził w mediach społecznościowych, że dobrowolnie odda się w ręce policji w Kuala Lumpur. "Nie ucieknę. Dobrowolnie zgłosiłem się na policję w związku z siedmioma poprzednimi nakazami aresztowania. Nigdy nie uciekłem" - napisał w poście w mediach społecznościowych i udostępnił nagranie wideo sprzed komisariatu policji. Obiecał też pełną współpracę z policją w śledztwie dotyczącym śmierci influencerki z Tajwanu, Iris Hsieh.

Śmierć "pielęgniarki bogini"

Początkowo zgon 31-latki władze uznały za przypadek nagłej śmierci, ale we wtorek nastąpił zwrot w sprawie. Jak podały lokalne media, funkcjonariusze czekają na pełne raporty z sekcji zwłok i toksykologii, zanim ogłoszą oficjalną przyczynę jej śmierci. Tymczasem Namewee ma zostać w areszcie przez sześć dni.

Namewee
Namewee
Źródło: RITCHIE B. TONGO/EPA/PAP

Modelka i influencerka Iris Hsieh, nazywana przez fanów "pielęgniarką boginią", ze względu na swoje doświadczenie w tym zawodzie, miała ponad pół miliona obserwujących na Instagramie. Została znaleziona martwa w wannie w hotelowym pokoju w Kuala Lumpur 22 października.

Jak pisze South China Morning Post, Hsieh przybyła do Kuala Lumpur dwa dni przed swoją śmiercią, aby spotkać się z Namewee i omówić z nim projekt filmowy. Miała zostać w mieście przez cztery dni. Według mediów lokalnych to raper był ostatnią osobą, która widziała ją żywą.

Zatrzymanie rapera za posiadanie i używanie narkotyków

42-letni Namewee został zatrzymany w dniu jej śmierci w tym samym hotelu. W pokoju znaleziono dziewięć niebieskich tabletek - prawdopodobnie ecstasy - podają lokalne media oraz BBC. Test wykazał w jego organizmie obecność różnych narkotyków i 24 października postawiono mu zarzuty ich posiadania i używania, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia oraz chłosta. Zwolniono go jednak za kaucją, a on sam zaprzeczał oskarżeniom w mediach społecznościowych.

Namawee napisał w poście na Instagramie, że jest "dogłębnie zasmucony" z powodu śmierci Hsieh. Dodał, że dotarcie na miejsce zajęło karetce pogotowia "niemal godzinę". Namewee miał powiedzieć policji, że próbował wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową Hsieh zanim zadzwonił na pogotowie - pisze portal Times of India.

Kontrowersje wokół rapera

Raper znany jest z kontrowersji. W 2016 roku został aresztowany w Malezji za teledysk "Oh My God", który został nakręcony w różnych miejscach kultu w całym kraju. Krytycy twierdzili, że piosenka obraża wrażliwość religijną muzułmanów.

W 2021 roku wydał piosenkę "Fragile", która kpiła z chińskich nacjonalistów i poruszała drażliwe politycznie tematy, takie jak suwerenność Tajwanu i prześladowania Ujgurów. Utwór stał się popularny wśród odbiorców mówiących po mandaryńsku, ale został zakazany przez Chiny.

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: Sky News, South China Morning Post, BBC, Times of India

Źródło zdjęcia głównego: RITCHIE B. TONGO/EPA/PAP

