Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Była przewodniczką, była dobrą wróżką". Artyści żegnają Magdę Umer

Magda Umer
Grzegorz Turnau wspomina Magdę Umer
Źródło: TVN24
Artyści, dziennikarze muzyczni i koledzy z branży żegnają Magdę Umer. Grzegorz Turnau podkreślił, że "była przewodnikiem w stronę twórczości starszych mistrzów", Zbigniew Preisner nazwał ją "wspaniałą osobą i wspaniałą artystką".

W piątek rodzina Magdy Umer poinformowała o jej śmierci. Piosenkarka, autorka tekstów i reżyserka miała 76 lat. Artystkę żegnają inni artyści, przyjaciele, osoby z branży.

Magda Umer we wspomnieniach

Grzegorz Turnau podkreślił w rozmowie z TVN24, że dla młodszego pokolenia Umer "była przewodnikiem w stronę twórczości starszych mistrzów". - Sama była wybitną artystką. Była też moją przyjaciółką. (...) W jakimś sensie na zawsze symboliczne pozostanie to, że odeszła w dniu rocznicy urodzin Jeremiego Przybory - zauważył. - Poczułem z jej strony wielkie wsparcie. To, że mogłem tak, a nie inaczej poprowadzić swoją drogę, w dużej mierze zawdzięczam Magdzie Umer - podkreślił. - Była przewodniczką, była dobrą wróżką - ocenił.

Turnau opublikował też w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie ze zmarłą.

Pożegnanie artystki na X zamieścił Hirek Wrona. "Mądrość, elegancja, talent i empatia. To słowa, które cisną się na usta kiedy o Tobie myślę. Trochę za wcześnie udałaś się do Marysi Czubaszek i Asi Kołaczkowskiej. Za wcześnie… Myślałem, że zagramy jeszcze w skrable" - napisał znany dziennikarz muzyczny i DJ.

"Przeszeptała całe swoje życie. Intymnie, odważnie, niepodległe. Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda ale wcale nie silna. Była delikatna ale nigdy nie lękliwa" - napisał we wspomnieniu Tomasz Raczek. "Dziś, gdy zniknęła z naszego realu, czuję się jakby grunt usunął się spod jednej nogi stołu, przy którym siedzimy. Stół co prawda nadal stoi ale blat zrobił się krzywy" - dodał.

"Kolejny wielki smutek", napisała Małgorzata Ostrowska.

Zbigniew Preisner nazwał Umer "wspaniałą osobą i wspaniałą artystką". "Jeszcze w czerwcu byliśmy razem z Magdą na finale Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Pamiętam nasze spotkanie u mnie w domu i rozmowy o spektaklu, który planowała reżyserować. To bardzo smutny dzień. Magda, będzie mi Cię bardzo brakowało. Żegnaj" - napisał.

Pożegnanie opublikował Teatr Polski w Warszawie. "Więc uśmiechając się przez łzy Panią nadzieję proszę, by zeszła tu w noc grudniową z nieba, bo jakże bez niej dzisiaj śpiewać…" - czytamy we wpisie.

Paweł Sztompke z Polskiego Radia wspominał artystkę na antenie TVN24. - Magdę Umer wspominam jako wspaniałą Panią, rzeczywiście niezrównaną interpretatorkę polskiej twórczości piosenkarskiej, tej najpiękniejszej, związanej przede wszystkim z ważnym słowem i piękną muzyką, ale również z jej działalności związanej z reżyserią i scenariuszem - powiedział. - We wszystkim, czego dotknęła w swoim muzycznym życiorysie, robiła to z wielką kulturą, elegancją, gracją, a z drugiej strony z ogromną wiedzą o nas samych i o piosence - powiedział. - Znalazła pewien pomysł na interpretację muzyki rozrywkowej w świecie, w którym tak nie bardzo ceni się już sam przekaz piosenki - ocenił. - To wielka strata, porównywalna ze stratą największych kompozytorów i autorów tekstów piosenki - dodał.

Umer wspomina także Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej. "Magda Umer była i zawsze będzie częścią duszy tego miejsca. Do końca wierzyliśmy, że w przyszłym roku znów zagości na naszej scenie, że zaśpiewa o szumiących kasztanach, o snującym się walcu, i że znów razem zagramy w zielone. Zawsze powtarzała, że na scenę naszego Teatru wraca jak do domu. Dziś ten dom opustoszał" - napisano.

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Muzyka
Czytaj także:
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT
Karim Ahmad Khan
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Zaocznie
Świat
shutterstock_2690171729_1
Chaos na kolei. "Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika", "nieodpowiedzialne"
BIZNES
Kibice Legii na wyjazdowym meczu z Noah w Lidze Konferencji
Awantura w Erywaniu. Aresztowano kibiców Legii
EUROSPORT
Węgry. Maltretowanie w ośrodku dla nieletnich
Skandal na Węgrzech. Rząd zmuszony do reakcji
Świat
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
BIZNES
80-latek jechał pod prąd na rondzie Rataje
80-latek wjechał pod prąd na rondo. Nagranie
Poznań
"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025)
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max
Kultura i styl
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna. Trzy pasy zablokowane
WARSZAWA
Pijana matka miała pod opieką małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał
Zdrowie
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
METEO
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
METEO
Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego
Nagroda imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika za 2025 rok. Zobacz wyróżnione materiały
Kultura i styl
52 min
pc
Najpierw krzyczą, że kobiety nie chcą mieć dzieci. Potem, że 21 lat to za mało, by być matką
I co teraz?
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki
Polska
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę
Polska
imageTitle
Szubarczyk wyeliminowany przez byłego finalistę turnieju Shoot Out
EUROSPORT
imageTitle
Co dalej z Salahem? Trener Liverpoolu zabrał głos
EUROSPORT
Parowozy z czasów ZSRR wróciły na tory w Kijowie? Tym razem nie o wojnę chodzi
Brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express
Gabriela Sieczkowska
Z marketu zniknęły worki z brykietem
Uciekając z łupem nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad
Lubuskie
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych
Poznań
Robert Fico w Moskwie
Ochrona sygnalistów zagrożona. Słowacja odrzuciła weto
Świat
Wpis na TikToku etiopskiej influencerki Evan
Zatrzymania gwiazd po gali rozdania nagród. Za "nieprzyzwoite" stroje
Świat
Safti City. Poligon w Singapurze zbudowany na wzór miasta
Chińczycy ćwiczą walkę w wielkich miastach. Na poligonie metro i wieżowce
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
BIZNES
Magda Umer
"Zawsze intensywnie była sobą"
Kultura i styl
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
Dwoje prawicowych posłów i tylko jeden mikrofon
Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą
Kielce
Lando Norris minuty po wywalczeniu tytułu
Tata tańczył jak w serialu, inni śpiewali, mistrz napił się wódki
Rafał Kazimierczak
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica