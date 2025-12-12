Grzegorz Turnau wspomina Magdę Umer Źródło: TVN24

W piątek rodzina Magdy Umer poinformowała o jej śmierci. Piosenkarka, autorka tekstów i reżyserka miała 76 lat. Artystkę żegnają inni artyści, przyjaciele, osoby z branży.

Magda Umer we wspomnieniach

Grzegorz Turnau podkreślił w rozmowie z TVN24, że dla młodszego pokolenia Umer "była przewodnikiem w stronę twórczości starszych mistrzów". - Sama była wybitną artystką. Była też moją przyjaciółką. (...) W jakimś sensie na zawsze symboliczne pozostanie to, że odeszła w dniu rocznicy urodzin Jeremiego Przybory - zauważył. - Poczułem z jej strony wielkie wsparcie. To, że mogłem tak, a nie inaczej poprowadzić swoją drogę, w dużej mierze zawdzięczam Magdzie Umer - podkreślił. - Była przewodniczką, była dobrą wróżką - ocenił.

Turnau opublikował też w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie ze zmarłą.

Pożegnanie artystki na X zamieścił Hirek Wrona. "Mądrość, elegancja, talent i empatia. To słowa, które cisną się na usta kiedy o Tobie myślę. Trochę za wcześnie udałaś się do Marysi Czubaszek i Asi Kołaczkowskiej. Za wcześnie… Myślałem, że zagramy jeszcze w skrable" - napisał znany dziennikarz muzyczny i DJ.

Mądrość, elegancja, talent i empatia. To słowa, które cisną się na usta kiedy o Tobie myślę. Trochę za wcześnie udałaś się do Marysi Czubaszek i Asi Kołaczkowskiej. Za wcześnie… Myślałem, że zagramy jeszcze w skrable w @MiastoPolanica

— HirekWrona (@HirekWrona) December 12, 2025

"Przeszeptała całe swoje życie. Intymnie, odważnie, niepodległe. Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda ale wcale nie silna. Była delikatna ale nigdy nie lękliwa" - napisał we wspomnieniu Tomasz Raczek. "Dziś, gdy zniknęła z naszego realu, czuję się jakby grunt usunął się spod jednej nogi stołu, przy którym siedzimy. Stół co prawda nadal stoi ale blat zrobił się krzywy" - dodał.

"Kolejny wielki smutek", napisała Małgorzata Ostrowska.

Zbigniew Preisner nazwał Umer "wspaniałą osobą i wspaniałą artystką". "Jeszcze w czerwcu byliśmy razem z Magdą na finale Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Pamiętam nasze spotkanie u mnie w domu i rozmowy o spektaklu, który planowała reżyserować. To bardzo smutny dzień. Magda, będzie mi Cię bardzo brakowało. Żegnaj" - napisał.

Pożegnanie opublikował Teatr Polski w Warszawie. "Więc uśmiechając się przez łzy Panią nadzieję proszę, by zeszła tu w noc grudniową z nieba, bo jakże bez niej dzisiaj śpiewać…" - czytamy we wpisie.

Paweł Sztompke z Polskiego Radia wspominał artystkę na antenie TVN24. - Magdę Umer wspominam jako wspaniałą Panią, rzeczywiście niezrównaną interpretatorkę polskiej twórczości piosenkarskiej, tej najpiękniejszej, związanej przede wszystkim z ważnym słowem i piękną muzyką, ale również z jej działalności związanej z reżyserią i scenariuszem - powiedział. - We wszystkim, czego dotknęła w swoim muzycznym życiorysie, robiła to z wielką kulturą, elegancją, gracją, a z drugiej strony z ogromną wiedzą o nas samych i o piosence - powiedział. - Znalazła pewien pomysł na interpretację muzyki rozrywkowej w świecie, w którym tak nie bardzo ceni się już sam przekaz piosenki - ocenił. - To wielka strata, porównywalna ze stratą największych kompozytorów i autorów tekstów piosenki - dodał.

Umer wspomina także Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej. "Magda Umer była i zawsze będzie częścią duszy tego miejsca. Do końca wierzyliśmy, że w przyszłym roku znów zagości na naszej scenie, że zaśpiewa o szumiących kasztanach, o snującym się walcu, i że znów razem zagramy w zielone. Zawsze powtarzała, że na scenę naszego Teatru wraca jak do domu. Dziś ten dom opustoszał" - napisano.

