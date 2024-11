Na platformie Max można już obejrzeć pierwsze odcinki "Łowców skór", nowego serialu dokumentalnego o głośnym układzie pomiędzy właścicielami zakładów pogrzebowych i pracownikami pogotowia ratunkowego w Łodzi. Autorzy wracają do bohaterów wydarzeń, które ponad dwadzieścia lat temu wstrząsnęły opinią publiczną.

"Łowcy skór" - taki tytuł nosił reportaż Tomasza Patory i Marcina Stelmasiaka opublikowany w "Gazecie Wyborczej" w 2002 roku. "GW" i Radio Łódź ujawniły wówczas, że w łódzkim pogotowiu handlowano informacjami o zgonach, a być może nawet celowo zabijano pacjentów. Alarmowano, że są poszlaki, iż niektórym chorym podawano pavulon - lek zwiotczający mięśnie, co powodowało ich śmierć.

Po kilkuletnim procesie i oddaleniu kasacji przez Sąd Najwyższy dwaj byli sanitariusze pogotowia - Andrzej N. i Karol B. - zostali skazani w październiku 2009 roku na dożywocie i 25 lat więzienia za zabójstwa łącznie pięciu pacjentów. Dwaj byli lekarze - Janusz K. i Paweł W. zostali skazani na odpowiednio sześć i pięć lat więzienia za narażenie życia 14 pacjentów, którzy zmarli. Wszyscy zostali także skazani za wyłudzenie pieniędzy na szkodę rodzin zmarłych i przyjęcie od 10 do 30 tys. zł od firm pogrzebowych za informacje o zgonach.

"Łowcy skór" - o czym jest serial

- To historia o tym, że człowiek jest zdolny do rzeczy najgorszych - mówi w nowym serialu Tomasz Patora, współautor głośnego artykułu o "łowcach skór". Ale to też historia wielkich przemian ustrojowych. W latach 90. w Polsce jedni się bogacili, inni tracili pracę. Łódź była dotknięta ogromnym bezrobociem. I to właśnie tu zaczął się proceder handlu "skórami", czyli handlu informacjami o zgonach.

Tomasz Patora, współautor artykułu o "łowcach skór" mat. prasowe WBD

W nowej serii dokumentalnej o sprawie opowiadają dziennikarze, prokuratorzy, ale przede wszystkim przedsiębiorcy pogrzebowi, którzy przyznają: to my stworzyliśmy tę fabrykę śmierci. - Nie pomoc pacjentom, ale cena za ciało, to był główny temat rozmów na pogotowiu - przyznaje główny oskarżony w sprawie "łowców skór".

- Chciałam tę sprawę pokazać w całej złożoności systemowych przyczyn, tego że to w ogóle mogło się wydarzyć. Ta mroczna przesyłka z przeszłości to też opowieść o sygnalistach, którzy powiedzieli "dość" - mówi Aleksandra Potoczek, reżyserka i współautorka - wraz z Tomaszem Patorą i Tomasz Karpińskim - scenariusza serialu dokumentalnego. Pierwsze dwa odcinki "Łowców skór" są dostępne na Max od końca października. Premiera dwóch kolejnych 6 listopada. Platforma Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.

"Łowcy skór". Kadr z serialu dokumentalnego mat. prasowe WBD

