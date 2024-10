"Szok", "nie mogę uwierzyć", "to nierealne". Przyjaciele żegnają Liama Payne'a

Fani na całym świecie żegnają Liama Payne'a, byłego członka zespołu One Direction. W sieci wspominają go byli współpracownicy, znajomi i przyjaciele. "Przesyłam wyrazy miłości i kondolencje bliskim i krewnym Liama. Spoczywaj w pokoju przyjacielu" - napisała na X Paris Hilton.

Liam Payne, były członek zespołu One Direction, zginął w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Miał 31 lat. W środę Brytyjczyk został znaleziony martwy przed budynkiem hotelu CasaSur Palermo. Jak potwierdziła lokalna policja, muzyk wypadł z balkonu na trzecim piętrze.

Informacja o jego śmierci obiegła media tuż przed północą czasu polskiego. Niedługo później gwiazdę zaczęli żegnać byli współpracownicy, znajomi i przyjaciele. "To wszystko wydaje się takie nierealne. Wciąż staram się to wszystko ogarnąć. Myślami jestem teraz z rodziną Liama" - przekazał na Instagramie Dan Richards, były gitarzysta One Direction.

Liam Payne nie żyje. Gwiazdy żegnają muzyka

"Pamiętam, jak jako 14-latek pojawił się na przesłuchaniu do 'The X Factor' i oszołomił wszystkich śpiewając (Franka) Sinatrę. On po prostu kochał śpiewać. Zawsze był radosny, miał czas dla każdego, był uprzejmy, pełen wdzięczności i zawsze skromny. Przesyłam wyrazy miłości jego rodzinie i łączę się z nią w modlitwie" - napisał Dermot O’Leary, jeden z prowadzących 7. edycję programu "The X Factor", w której wystąpił Payne.

Rozwiń

Występ Liama Payne'a w "The X Factor" wspomniał też Ronnie Wood, gitarzysta The Rolling Stones. "Jestem zszokowany i zasmucony wiadomością o śmierci Liama Payne'a. Przyjemnością było pracować z nim nad naszym występem w 'The X Factor'. Niech Bóg go błogosławi. Myślę o wszystkich jego bliskich. Będzie go szczerze brakować" - napisał na X (dawniej Twitter – red.) Wood. Swój post opatrzył archiwalnym nagraniem wspólnego występu z członkami One Direction.

Rozwiń

"Nie mogę w to uwierzyć. Szczerze brak mi słów w tym smutnym momencie... naprawdę nie mogę w to uwierzyć" - wyznała na X Waliyha Malik, siostra Zayna Malika, jednego z członków One Direction. "(Był) tylko chłopcem" - napisała na Instagramie Anne Twist, matka Harry'ego Stylesa. Swój wpis 56-latka opatrzyła grafiką ze złamanym sercem.

Rozwiń

"Jestem w szoku. Liam był dla mnie zawsze tak miły. Był jednym z pierwszych, większych artystów, z jakimi miałem szansę pracować. Nie mogę uwierzyć, że go nie ma" - tak 31-latka pożegnał w mediach społecznościowych Charlie Puth. Muzyk udostępnił też wspólne zdjęcie z Liamem Paynem.

Rozwiń

"Przesyłam wyrazy miłości i kondolencje bliskim i krewnym Liama. Spoczywaj w pokoju przyjacielu" - napisała na X Paris Hilton.

Rozwiń

"Słowa nie są w stanie wyrazić emocji, które teraz wszyscy czujemy. Zdaje się, że reszta świata jest w tej samej sytuacji" - przekazali w opublikowanym na X wpisie członkowie Backstreet Boys.

Rozwiń

Liam Payne był członkiem One Direction

Liam Payne zyskał światową sławę jako członek zespołu popowego One Direction - grał w nim wraz z Harrym Stylesem, Zaynem Malikiem, Niallem Horanem i Louisem Tomlinsonem. Grupa rozpoczęła swoją działalność po zajęciu trzeciego miejsca w brytyjskiej wersji X Factor. Rozpadła się w 2016 roku, a członkowie boysbandu zaczęli realizować solowe projekty.

Liam Payne Ian West/PAP/EPA

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: Independent, tvn24.pl