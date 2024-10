W sprawie śmierci Liama Payne'a wszczęto śledztwo - informują argentyńskie służby. Były członek zespołu One Direction wypadł z balkonu w hotelu w Buenos Aires. Media zauważają, że okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. Co wiadomo do tej pory?

Informacja o śmierci Liama Payne'a obiegła media w środę tuż przed północą czasu polskiego. Jak potwierdziła policja z Buenos Aires, 31-letni muzyk wypadł z trzeciego piętra hotelu CasaSur Palermo w argentyńskiej stolicy. Wkrótce przed budynkiem zaczęli gromadzić się fani. Media zauważają, że dokładne okoliczności śmierci Brytyjczyka pozostają niejasne i mnożą się wokół nich pytania.

Okoliczności śmierci Liama Payne'a

Policja przekazała, że w środę po południu dostała zgłoszenie o obecności "agresywnego mężczyzny, który mógł być pod wpływem narkotyków lub alkoholu".

Argentyńska telewizja Todo Noticias podała, że dotarła do nagrania połączenia pracownika hotelu z numerem alarmowym. - Mamy gościa hotelowego, który jest pod wpływem narkotyków i alkoholu. Niszczy wszystko, demoluje cały pokój - miał powiedzieć pracownik w rozmowie, wzywając policję do natychmiastowego przyjazdu. Miał także zaznaczyć, że personel hotelu nie był w stanie wejść do pokoju, w którym muzyk przebywał. Niepokój personelu dodatkowo miał budzić fakt, że w pokoju tym jest balkon i że życiu 31-latka może zagrażać niebezpieczeństwo.

Argentyńska policja przekazała, że gdy po godz. 17:00 czasu lokalnego funkcjonariusze przybyli na miejsce, manager hotelu poinformował ich, że słyszał głośny dźwięk dochodzący z wewnętrznego patio hotelu. Wtedy zauważono, że Payne wypadł z balkonu.

Alberto Crescenti, szef państwowego ratownictwa medycznego, powiedział Todo Noticias, że "lekarze nie mogli nic zrobić", ponieważ piosenkarz wskutek upadku doznał śmiertelnych obrażeń. Podkreślił, że przeprowadzona zostanie sekcja zwłok i wszczęto śledztwo dotyczące dokładnych okoliczności śmierci 31-latka.

Argentyńska gazeta "Clarín" przekazała, że według jej informacji w pokoju hotelowym gwiazdy znaleziono rozsypane narkotyki oraz rozbity telewizor i zniszczone meble. Informację o rozbitym telewizorze podało też, powołując się na policję, CNN.

Liam Payne był gwiazdą One Direction

Liam Payne urodził się w 1993 roku w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Sławę osiągnął po tym, jak w 2010 roku - po raz drugi - zgłosił się do brytyjskiego programu X Factor. Na castingu śpiewał jako solowy artysta, ale później został połączony z czterema innymi solowymi uczestnikami show w zespół One Direction. Wraz z Harrym Stylesem, Niallem Horanem, Zaynem Malikiem i Louisem Tomlinsonem grupa zajęła trzecie miejsce w programie, a po jego zakończeniu okazała się prawdziwą sensacją na świecie.

1D, jak nazywano grupę, zostało pierwszym zespołem w historii, którego cztery pierwsze albumy zadebiutowały na pierwszym miejscu listy Billboard 200 - przypomina CNN. Zespół sprzedał ponad 70 milionów płyt, zdobył wiele nagród, w tym kilkukrotnie podczas gal: Brit Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards czy MTV Video Music Awards. Najbardziej znane piosenki grupy to m.in. "What Makes You Beautiful" czy "Drag Me Down", a sporą popularnością cieszył się także cover piosenki "One Way Or Another" zespołu Blondie. Payne był współautorem tekstów wielu piosenek grupy.

W 2015 roku zespół opuścił Zayn Malik, a pozostała czwórka wydała razem jeszcze jedną płytę. W 2016 roku ogłoszono, że zespół zawiesza działalność. Jego członkowie kontynuują solowe kariery.

Jako solowy artysta Payne wydał jeden album, w grudniu 2019 roku, zatytułowany "LP1". Z kolei jedną z bardziej znanych piosenek po jego odejściu z zespołu było "For You" w duecie z Ritą Orą z 2018 roku. Jego najnowsza twórczość to piosenka "Teardrops" wydana w marcu 2024 roku.

Życie prywatne i problemy psychiczne

Payne w latach 2015-2018 był w związku z piosenkarką Cheryl Cole, którą poznał w programie X Factor, gdzie była jurorką. Mają 7-letniego dziś syna o imieniu Bear. W ostatnim czasie spotykał się z influencerką Kate Cassidy.

Payne wielokrotnie mówił publicznie o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i o tym, że pił alkohol, by poradzić sobie z presją spowodowaną sławą. W 2019 roku w rozmowie z "Guardianem" przyznał, że od dwóch lat korzysta z pomocy terapeuty. - Potrzebowałem trochę pomocy, by pozostać stabilnym (...), momentami było bardzo ciężko - mówił. W zeszłym roku w nagraniu w serwisie YouTube przekazał fanom, że odstawił już alkohol, znowu zamierza występować oraz podziękował za wsparcie.

Jeszcze kilkanaście dni temu, 2 października, był widziany, jak bawi się na koncercie byłego kolegi z zespołu, Nialla Horana w Buenos Aires. W ostatnich dniach przed śmiercią publikował w serwisie Snapchat zdjęcia i nagrania ze swojego pobytu w Argentynie. Mówił m.in., że nie może się doczekać, aż wróci do domu, by zobaczyć swojego psa, oraz o swoich planach na kolejne dni.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałabyś/chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

