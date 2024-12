Usuwają wątek transpłciowy z serialu animowanego. Oświadczenie

Jak podaje "The Hollywood Reporter", z serialu animowanego studia Pixar pt. "Niepokonani", który będzie miał premierę w lutym przyszłego roku, usunięto wątek transpłciowości. Portal donosi, powołując się na źródła z kręgu twórców serialu, że usunięto kwestie dialogowe odnoszące się do tożsamości płciowej jednej z postaci.

Kolejna krytyka za podejście do tematyki LGBTQ+

Keisha Stewart, mama 18-letniej Chanel, powiedziała, że decyzja Disneya jest krokiem wstecz dla społeczności LGBTQ+. - To było przygnębiające, ponieważ moja córka jest osobą transpłciową i to jest jej życie - mówi. - Mogą być rodzice, którzy nie są gotowi na taką rozmowę, ale taki jest świat, w którym żyjemy, i każdy powinien być w nim reprezentowany. Każdy zasługuje na uznanie. Czułam, że to kolejny krok wstecz dla społeczności LGBTQ+ - dodała. Jak wskazuje "Guardian", Disney w przeszłości był już krytykowany za swoje podejście do tematyki LGBTQ+. W listopadzie tego roku media donosiły, że firma zrezygnowała z publikacji odcinka serialu animowanego "Moon Girl i Diabelski Dinozaur", który skupiał się na postaci transpłciowej. Natomiast w 2019 roku wytwórnia wycięła krótką scenę całowania się dwóch kobiet z singapurskiej wersji filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Jak podaje brytyjski dziennik, producenci zrobili tak, by film uzyskał tam niższą kategorię wiekową. ZOBACZ TEŻ: Pierwsza transpłciowa kongresmenka w historii