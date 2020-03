"Bądźcie zdrowi, myjcie ręce i zatroszczcie się o swoich bliskich"

View this post on Instagram

Kochani, #akcjaizolacja ❣️ W trosce o innych i o siebie ❤️ Jak wiadomo wszystkie imprezy masowe zostały odwołane. Szkoły, placówki kultury, ośrodki, gdzie mija się wiele osób zostały zamknięte. Nie bez powodu. Nie dajmy szansy wirusowi rozprzestrzenić się w niekontrolowany i jak wiemy już po doświadczeniu innych krajów, niezwykle szybki sposób. . Wrzućcie u siebie foto z #akcjaizolacja . Dajcie przykład swoim znajomym. Nie spotykajmy się w najbliższym czasie w dużych gronach, unikajmy miejsc zatłoczonych, nie organizujmy spotkań z dużą ilością ludzi. Przeczekajmy, bądźmy cierpliwi, przystopujmy… Wszystko wróci do normy, jeśli będziemy solidarnie odpowiedzialni! ❤️ Rozum nad emocjami Kochani. I dodam do tego DALEKOWZROCZNOŚĆ. Postarajmy się jak najbardziej izolować, jeśli wyjście z domu to do parku, czy na spacer z psem. Jest cała masa rzeczy, które możemy zrobić bez udziału tłumów… Spędźmy ten czas inaczej, niż na co dzień. Audycje do @meloradio nagrałam z wyprzedzeniem, bo tam też zostaje już tylko ograniczona liczba osób, która musi być w radiu, by działało. Reszta pracuje z domu. W @kayax_music podobnie. Zastanówmy się co każdy z nas może zrobić, by ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i zróbmy to. Liczę na Was i ściskam mocno. ..choć zachowując bezpieczną odległość… 😘❤️