Wielkie gwiazdy na koncercie z okazji koronacji Karola III. Podano pierwsze nazwiska

Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Andrea Bocelli - to tylko niektórzy z artystów, jacy wystąpią na koncercie z okazji koronacji Karola III na brytyjskiego monarchę. Wydarzenie odbędzie się 7 maja na zamku Windsor.

Stacja BBC wskazała pierwszych artystów, którzy wystąpią podczas koncertu koronacyjnego 7 maja, dzień po oficjalnej koronacji Karola na brytyjskiego monarchę. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Katty Perry, Lionel Richie i Andrea Bocelli. Nie zabraknie też oczywiście przedstawicieli kultury brytyjskiej.

Kto wystąpi na koncercie koronacyjnym?

Jak zauważył magazyn "People", zarówno Katy Perry jak i Lionel Richie to amerykańskie gwiazdy, które od lat znają się z królem Karolem. Perry od 2020 roku jest ambasadorką organizacji charytatywnej The British Asian Trust, której Karol jest współzałożycielem. Według BBC piosenkarka przekazała, że jest "podekscytowana" możliwością wystąpienia na koncercie koronacyjnym. Z kolei Lionel Richie w 2019 roku został pierwszym globalnym ambasadorem organizacji The Prince's Trust, założonej przez Karola w 1976 roku. Piosenkarz przyznał, że koncert koronacyjny to dla niego "wydarzenie życia" oraz "zaszczyt i święto".

Katy Perry JAMES ROSS/EPA/PAP

Na koncercie nie zabraknie jednak również brytyjskich artystów. Będą to m.in. grupa Take That, Bryn Terfel, Freya Ridings i Alexis Ffrench. Wystąpić ma również specjalny 300-osobowy chór, będący połączniem wspólnotowych chórów z całej Wielkiej Brytanii, takich jak chóry uchodźców, społeczności LGBT+ czy chóry osób niesłyszących.

Koncert koronacyjny - co trzeba wiedzieć

Organizatorem koncertu koronacyjnego jest BBC Studios Productions. Wydarzenie odbędzie się na terenie zamku Windsor w niedzielę 7 maja i na żywo będzie mogło obejrzeć je 20 tys. osób. Oczekuje się, że miliony widzów zasiądą też przed telewizorami - koncert będzie transmitowany na antenach BBC.

Jak podała stacja, artyści wykonają utwory krążące wokół takich tematów, jak miłość, szacunek i optymizm. Ma być odzwierciedleniem szerokiego zakresu gatunków muzycznych, od popu po klasykę. Oprócz występów muzycznych, podczas koncertu zaplanowano też pokaz świetlny z wykorzystaniem dronów, laserów i iluminacji.

Autor:pb//az

Źródło: BBC, Telegraph, People