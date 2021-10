Avril Lavigne zagra w Polsce po 14 latach przerwy

Gwiazda pop-rocka Avril Lavigne zagra w Polsce. Ostatni jej koncert w naszym kraju miał miejsce w 2008 roku. Piosenkarka wkrótce wyruszy w trasę koncertową po Europie.

Wykonawczyni takich hitów jak "Girlfriend", "Complicated" czy "I'm With You" planuje trasę koncertową. Od 26 lutego do końca marca 2022 roku zagra w 17 europejskich miastach. Zacznie w Amsterdamie, pojawi się też w Polsce.

Avril Lavigne w Polsce - kiedy?

Koncert Avril Lavigne w Polsce odbędzie się 2 marca w Atlas Arenie w Łodzi o godzinie 21. Artystka wystąpi w naszym kraju po 14 latach przerwy. Ostatni raz gościła w Polsce w 2008 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu, w ramach europejskiej trasy "The Best Damn Thing".

Był to jej drugi koncert w naszym kraju. Pierwszy odbył się 2004 roku

Bilety na koncert Avril Lavigne

Sprzedaż biletów na Avril Lavigne w Łodzi ruszy w poniedziałek 25 października na stronie organizatora. Będzie też można je dostać w niektórych bileteriach, np. w Empiku czy Media Markt.

Gwiazda pop-punku, filantropka

Avril Lavigne to piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, ale też projektantka mody, aktorka i filantropka. Gra na gitarze, perkusji i fortepianie. Tworzy muzykę na pograniczu gatunków pop, rock, punk i rock alternatywny. Urodziła się w 1984 roku w miasteczku w Belleville w Kanadzie. Jej ojciec jest Francuzem, a imię Avril w tym języku oznacza kwiecień.

Będąc nastolatką zaczęła śpiewać na lokalnych imprezach i festiwalach oraz komponować piosenki. Podczas jednego z takich koncertów dostrzegł ją menedżer. W 2002 roku wydała swoją pierwszą płytę "Let go". Miała wtedy 17 lat. Obecnie ma na koncie łącznie sześć krążków. Najnowszy "Head Above Water" powstał w 2019 roku.

Lavigne jest powiązana z wieloma fundacjami charytatywnymi, m.in. Make Some Noise czy Amnesty International. W 2010 roku założyła własną fundację The Avril Lavigne Foundation, której celem jest wspieranie dzieci i młodzieży z ciężkimi schorzeniami i niepełnosprawnościami.

Autor:mbl//az

Źródło: Facebook