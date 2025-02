Kim Kardashian pozwana. Przez zdjęcie na Instagramie 

Kim Kardashian została pozwana w związku z rzekomym zniesławieniem. W usuniętym już wpisie w mediach społecznościowych gwiazda chciała zwrócić uwagę na historię Ivana Cantu, Teksańczyka skazanego na karę śmierci za podwójne morderstwo. Celebrytka użyła przy tym jednak zdjęcia innego mężczyzny o tym samym imieniu i nazwisku. Cantu zarzuca jej, że naraziła go na "utratę reputacji" i domaga się odszkodowania.

Do sądu w Los Angeles wpłynął pozew przeciwko Kim Kardashian. Jest on związany z postem, jaki w lutym ubiegłego roku gwiazda opublikowała na swoim Instagramie. Wpis dotyczył Ivana Cantu, mężczyzny z Teksasu skazanego na karę śmierci za podwójne zabójstwo. 50-latek do samego końca utrzymywał, że jest niewinny. Kardashian była jedną z orędowniczek ponownego rozpatrzenia jego sprawy.