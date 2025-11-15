Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Wielki przebój Tarantino wraca w reżyserskiej wersji. "Krew i flaki w całej okazałości!"

|
Uma Thurman w przeboju "Kill Bill"
"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" - zwiastun filmu 
Źródło: Lionsgate
Po 20 latach oczekiwań, 5 grudnia do kin trafi "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" - pierwotna, reżyserska wersja przeboju Quentina Tarantino z 2003 roku. Dotąd znaliśmy tę dwuczęściową: "Kill Bill" i "Kill Bill 2", podzieloną na żądanie braci Weinstein z Miramaxa. "The Whole..." jest ponad 30 minut dłuższe niż obie połączone wersje, a fanom sen z powiek spędza pytanie: "Co jeszcze Tarantino dodał do filmu?".

"Kill Bill" powstał jako jeden, czterogodzinny film i w tej formie został zaprezentowany w maju 2003 roku publiczności na festiwalu w Cannes. Producenci z Miramaxu uznali jednak, że dla "zwykłego" widza jest za długi i poprosili Tarantino o podzielenie go na dwie części.

I tak "Kill Bill" trafił do kin w październiku 2003 roku, a pół roku później, już w 2004, na ekrany wszedł "Kill Bill 2". Obie części były wielkim sukcesem, zarabiając w sumie ponad 330 milionów dolarów. Tarantino od początku jednak zapewniał, że widzowie obejrzą też pierwotną, jednoczęściową opowieść. Kazał jednak czekać na nią fanom prawie 22 lata.

Co znalazło w dodatkowych 33 minutach filmu, okaże się 5 grudnia, gdy obraz trafi do amerykańskich kin. Udostępniony kilka dni temu jego zwiastun, na nowo rozpętał szaleństwo wokół kultowej produkcji.

Quentin Tarantino na festiwalu w Cannes
Quentin Tarantino na festiwalu w Cannes
Źródło: GUILLAUME HORCAJUELO/PAP

"Krew i flaki w całej okazałości!"

"Napisałem scenariusz i wyreżyserowałem tę historię jako jeden film – i bardzo się cieszę, że mogę dać fanom wreszcie szansę zobaczenia go w takiej formie" - napisał Tarantino w oświadczeniu. I dodał w swoim stylu: "Najlepszym sposobem na obejrzenie 'Kill Billa: The Whole Bloody Affair' jest kino. W znakomitej wersji, na taśmie 70 mm lub 35 mm. Krew i flaki na dużym ekranie w całej okazałości!".

Wiadomo, że dwie części "Kill Billa" liczyły razem 248 minut, tymczasem "The Whole Bloody Affair'" trwa aż 281 minut! Fani produkcji głowią się więc, co reżyser dodał pierwotnie do historii?

Wiadomo, że w "nowym" filmie pojawi się nieobecna wcześniej 7,5-minutowa sekwencja animowana, którą widać w zwiastunie. Wiemy także, że w porównaniu do dwóch oddzielnych części film będzie różnił się brakiem tzw. cliffhangera (czyli zabiegu fabularnego, polegającego na nagłym przerwaniu akcji w momencie, gdy główny bohater znajduje się w napiętej sytuacji, by skłonić widza do dalszego śledzenia historii). Jakie niespodzianki fabularne przygotował Tarantino, nie wie jednak nikt.

A mówiąc precyzyjniej - prawie nikt, bo film w reżyserskiej wersji doczekał się kilku zamkniętych projekcji w kinie New Beverly Cinema w Los Angeles, należącym do Tarantino. Obejrzała go jednak garstka widzów, po czym trafił do archiwum na ponad 20 lat.

I coś jeszcze. Zdaniem magazynu "Variety" tym, co przesądziło o wpuszczeniu filmu w tej wersji do kin, był fakt, że prawdopodobnie najważniejszą swoją rolę zagrał w nim zmarły w ubiegłym roku Michael Madsen. Choć Tarantino urządził mu "prywatne wspominanie", szeroka dystrybucja wersji reżyserskiej, może być uważana, za ostateczne pożegnanie ze zmarłym aktorem na dużym ekranie.

Michael Madsen w filmie "Kill Bill"
Michael Madsen w filmie "Kill Bill"
Źródło: Monolight

O czym opowiada "Kill Bill"?

Przypomnijmy więc w wielkim skrócie fabułę filmu.

Główną bohaterką jest Beatrix Kiddo, znana jako Panna Młoda (Uma Thurman). Postrzelona w głowę w dniu swojego ślubu, przez cztery lata leży w śpiączce, by po wybudzeniu przeprowadzić okrutną zemstę na swoim szefie, Billu (David Carradine) i byłych kumpelach z grupy zawodowych zabójców, którzy zgotowali jej taki los. W widowiskowych i krwawych pojedynkach systematycznie eliminuje każdego, kto miał związek z zamachem na jej życie i porwaniem jej córeczki. Tytułowy Bill będzie ostatni…

Uma Thurman w przeboju "Kill Bill"
Uma Thurman w przeboju "Kill Bill"
Źródło: Rights Managed/Mary Evans Picture Librar/Forum

O ile pierwsza część filmu, wykorzystując rozbuchaną estetyką kina akcji, kreśli dziką fantazję bohaterki na temat chęci odwetu, to już druga stanowi zderzenie wyobraźni z prawdziwymi, destrukcyjnymi skutkami rozpoczętej spirali przemocy. Tarantino rozkłada filozofię okrucieństwa na czynniki pierwsze i każe nam wyciągnąć wnioski.

W filmie "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" oprócz wspomnianych już Thurman i Carradine'a zobaczymy także między innymi Lucy Liu, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyamę, Daryl Hannah, Michaela Madsena, Chia-Hui Liu oraz Michaela Parksa.

Warto dodać, że premiera reżyserskiej wersji filmu z 2003 roku przychodzi w momencie, gdy Tarantino wciąż rozważa, jaki będzie jego dziesiąty i zarazem ostatni film. Wcześniej zapowiadał, że będzie to hollywoodzki dramat z lat 70. "The Movie Critic", do którego napisał scenariusz, ale stracił zainteresowanie nim na etapie przedprodukcji.

Fani reżysera mają nadzieję, że szeroka dystrybucja "The Whole Bloody Affair" wywoła dyskusje o możliwości powstania trzeciej części "Kill Billa", choć Tarantino stanowczo odrzuca taką możliwość.

Na razie nie znamy jeszcze polskiej daty premiery.

Autorka/Autor: Justyna Kobus

Źródło: "Variety", "Screen Daily", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rights Managed/Mary Evans Picture Librar/Forum

Udostępnij:
TAGI:
Film
Justyna Kobus
Justyna Kobus
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
imageTitle
Koniec kariery bez pożegnania? Czterokrotny zwycięzca Tour de France bez kontraktu
Najnowsze
Muniek Staszczyk
"Zacząłem dorastać grubo po pięćdziesiątce"
Kultura i styl
Donald Tusk
"Mdłości można dostać". Tusk o wyroku w sprawie urzędników związanych z PiS-em
Polska
imageTitle
Po kontuzji nie ma śladu. Pajor z dwoma golami w klasyku
EUROSPORT
Władimir Putin na Kremlu (12.11.2025)
Wzrok w ziemi, dreptanie w miejscu. Putin miał właśnie swój pierwszy raz
Tatiana Serwetnyk
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Wichura nad popularnym kurortem. Nie żyje turystka
METEO
1 godz 10 min
Bartosz Żurawicz w "Superwizjer. Podcast"
Przez co wpadł "fałszywy konwojent" ze skoku stulecia? Reporter odsłania kulisy rozmowy z Krzysztofem W.
Superwizjer. Podcast
imageTitle
"Forma może na dziesięć procent". Do pokonania mistrza świata wystarczyło
EUROSPORT
Miroslav Lajczak
"Mam czyste sumienie". Dyplomata o kontaktach z Jeffreyem Epsteinem
Świat
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
WARSZAWA
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana
WARSZAWA
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
WARSZAWA
imageTitle
Sinner zagra o obronę tytułu. Czeka na rywala w finale
EUROSPORT
Tajskie służby udaremniły dwie duże akcje przemytników zwierząt
Podejrzane worki w aucie. W środku 80 małp i narkotyki
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował policjanta piłą japońską. Usłyszał poważny zarzut
Trójmiasto
Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego
Trzymał na posesji niedźwiedzia. Usłyszał zarzut
Katowice
imageTitle
Osłabienie reprezentacji Polski. Podstawowy piłkarz opuścił zgrupowanie
EUROSPORT
imageTitle
19 osób zatrzymanych na PGE Narodowym. Powodem nie było odpalenie rac
EUROSPORT
Wolontariusze mogą zdecydować, której rodzinie chcą pomóc
"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"
Polska
Pochmurno, lekki śnieg, jesień
Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
METEO
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyszli z dyskoteki, zostali osaczeni przez nastolatków. Strażak nie żyje
Poznań
imageTitle
Stoch gotowy na ostatni sezon w karierze. "To będzie atak szczytowy bez tlenu"
EUROSPORT
Józef Zych z Michałem Kamińskim podczas kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego. 15 listopada 2025 rok
"Jeżeli kongres wyrazi na to zgodę". Owacje trwały niemal dwie minuty
Polska
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Pracują w zasłonie smogu. "Zachorowałem dwa, trzy razy"
METEO
imageTitle
Fajerwerki Industrii w Lidze Mistrzów nagrodzone
EUROSPORT
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
WARSZAWA
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Łodzi. Kierowca pędził al. Włókniarzy
Mijał samochody jak tyczki, na liczniku miał 200 km/h
Łódź
imageTitle
Zapłacili 12 milionów za przyjazd Messiego i spółki. Goście nie dali im szans
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica