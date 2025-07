Oświadczył się córce Ozzy'ego Osbourne'a. Reakcja ojca

Kelly Osbourne na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Córka Ozzy'ego Osbourne'a i jej wieloletni partner Sid Wilson zaręczyli się podczas piątkowego koncertu współzałożyciela Black Sabbath

"Powiedzieć, że wczorajszy wieczór był magiczny, to nic nie powiedzieć” - napisała później na Instagramie Kelly Osbourne.

Wokalistka udostępniła też w mediach społecznościowych wideo relacjonujące, co stało się za kulisami występu.

Sid Wilson poprosił Kelly Osbourne o rękę. Wokalistka powiedziała "tak". Para jest razem od 2022 roku, mają 2-letniego syna Sidneya. Do zaręczyn doszło za kulisami wydarzenia o nazwie "Back to the Beginning", jakie zorganizowano w piątek w Birmingham. Był to ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a z oryginalnym składem Black Sabbath.

To, jak dokładnie przebiegały zaręczyny, można zobaczyć na filmie udostępnionym przez Kelly Osbourne w mediach społecznościowych. "Kelly, wiesz, że kocham cię bardziej niż cokolwiek na świecie" - zaczął Wilson. Zanim zdążył powiedzieć coś więcej, Ozzy Osbourne przerwał mu w typowym dla siebie stylu. - Spieprzaj, nie poślubisz mojej córki - rzucił wokalista. Wokół słychać śmiech. Wilson nie przejął się przyszłym teściem i kontynuował.

Zaręczyny Kelly Osbourne i Sida Wilsona

- Nic nie uczyniłoby mnie szczęśliwszym niż spędzenie z tobą reszty życia. Więc w obecności rodziny i wszystkich naszych przyjaciół: Kelly, wyjdziesz za mnie? - zapytał turntablista Slipknota. Gdy córka Ozzy'ego przytaknęła, świadkowie oświadczyn zaczęli bić brawo. Wilson pokazał jeszcze wszystkim pierścionek, po czym włożył go na dłoń narzeczonej. Wśród osób, które złożyły parze gratulacje, znaleźli się Shavo Odadjian z System of a Down oraz perkusista Korn, Ray Luzier.

Piątkowy koncert "Back to the Beginning" był ostatnim występem Black Sabbath w oryginalnym składzie. Wydarzenie zorganizowano w Birmingham - mieście, w którym zespół powstał. Sam Ozzy Osbourne dodatkowo zaśpiewał solo utwory, takie jak "Crazy Train" czy - ku wzruszeniu publiczności - "Mama, I'm Coming Home". Na scenie wystąpili też muzycy zespołu Metallica, Slayera, Pantery, Tool i Guns N' Roses.

Ozzy Osbourne na scenie w Birmingham Źródło: Reuters