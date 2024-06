W piątek do kin trafił najnowszy film Kevina Costnera "Horyzont. Rozdział pierwszy". Jak mówił gwiazdor, nakręcenie epickiej opowieści o historii Ameryki to spełnienie jego artystycznych marzeń. Akcja filmu rozgrywa się w połowie XIX wieku. Tysiące Amerykanów udają się na zachód w poszukiwaniu nowego miejsca do życia i lepszego jutra. To nie podoba się rdzennym mieszkańcom tych terenów. To pierwszy z serii czterech filmów "Horyzont. Amerykańska saga". Aby nakręcić ten obraz, Kevin Costner sprzedał posiadłość i z własnej kieszeni wyłożył na produkcję prawie 40 milionów dolarów.