W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Do kin trafił pełny akcji i adrenaliny "F1: Film" w reżyserii Josepha Kosinskiego. W rolę kierowcy, który po dramatycznym wypadku i 30-letniej przerwie wraca do Formuły 1, aby ocalić zespół przyjaciela z dawnych lat, wcielił się słynny hollywoodzki aktor Brad Pitt. Sceny wyścigu wkręcono między innymi podczas weekendów Grand Prix w Abu Dhabi czy Meksyku, a scenariusz konsultował siedmiokrotny mistrz Formuły 1 Lewis Hamilton. - Mieliśmy ponad pięć tysięcy godzin materiału filmowego. Do finalnej dwuipółgodzinnej wersji trafiły absolutnie najlepsze ujęcia - powiedział reżyser.

> Amerykański gwiazdor i skandalista Shia LaBeouf wystąpi w nowym filmie reżysera Jerzego Skolimowskiego. Zagra on główną rolę w wojennym dramacie zatytułowanym "Anioł Śmierci". Fabuła filmu skupi się na byłym więźniu obozu Auschwitz, który był asystentem niesławnego doktora Mengele. Znany z filmów "Transformers" LaBeouf ma być również autorem scenariusza. Artysta od lat zmaga się z wizerunkowym kryzysem po oskarżeniach byłej partnerki o przemoc fizyczną i psychiczną.

> Kolejny film o przygodach agenta Jamesa Bonda nakręci reżyser Denis Villeneuve. 57-letni Kanadyjczyk to mistrz epickiego kina - ma na koncie dwie części "Diuny" czy film "Blade Runner 2049". Jak zapewnia, praca nad znaną serią to dla niego spełnienie marzeń. Na razie jednak nie ujawniono, kto wcieli się w agenta 007.

> Po niemal 40 latach Anna Wintour odeszła ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiego magazynu "Vogue". Pozostaje jednak w globalnych strukturach wydawnictwa. To dzięki niej udało się zmodernizować słynne czasopismo, między innymi dzięki łączeniu mody haute couture z codziennymi stylizacjami i umieszczaniu najpopularniejszych gwiazd na okładkach.

> Już w przyszły piątek na stadionie PGE Narodowy zagra zespół AC/DC. To jeden z najbardziej wpływowych rockowych zespołów w historii muzyki.

> To nie koniec wypełnionych muzyką wakacji. Już 5 lipca w Łodzi Lionel Richie zaśpiewa swoje największe przeboje w ramach trasy "Say Hello to the Hits", z kolei 7 lipca we Wrocławiu wystąpi piosenkarz Seal. W połowie lipca w Warszawie na żywo będzie można usłyszeć hity legendarnych rockmanów z zespołu Guns N' Roses. Tego lata w Polsce pojawią się jeszcze Linkin Park, Bryan Adams czy Imagine Dragons.

