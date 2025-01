> Książę Harry zawarł ugodę z koncernem medialnym Ruperta Murdocha i ogłosił, że to jego monumentalne zwycięstwo. Właściciele bulwarówek przeprosili za to, że Książę Harry był podsłuchiwany i śledzony przez prywatnych detektywów. Pierwszy raz publicznie przyznano też, że dziennikarze tabloidu "The Sun" wykorzystywali w pracy nielegalne praktyki. W ramach ugody książę ma otrzymać znaczne odszkodowanie finansowe.

> Do kin trafił biograficzny obraz "Better Man: Niesamowity Robbie Williams". Co ciekawe, w filmie Robbie Williams ukazany jest jako małpa. W tym filmie brytyjski muzyk nie próbuje idealizować swojego życia. Pokazuje, jak radzić sobie, kiedy jednocześnie jest się podziwianym i nieustannie ocenianym. W tym roku w Polsce będzie też można posłuchać Robbiego Williamsa na żywo. We wrześniu zagra koncert w Krakowie.