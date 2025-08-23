Kadr na kino (odcinek z 23.08.2025 r.) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> W streamingu już jest drugi sezon serialu "Peacemaker". Jego twórcy znów mieszają wybuchową akcję z groteskowym humorem, a także nieokiełznaną fantazją. W głównego bohatera wcielił się John Cena. Wykreował postać pełnego sprzeczności brutalnego herosa o złotym sercu. W tej odsłonie serialu tytułowy superbohater wciąż chce zaprowadzać pokój za wszelką cenę, ale próbuje też rozprawić się z własnymi demonami, aby w końcu zawalczyć o lepsze życie.

> W kinach pojawił się film "Diamenty". To rozgrywający się w Rzymie komediodramat, który odsłania kulisy świata filmowej mody. Opowieść utkana jest z historii utalentowanych krawcowych, pracujących w prestiżowym zakładzie szyjącym kostiumy dla największych gwiazd kina. "Diamenty"już zrobił furorę we Włoszech, gromadząc przed wielkim ekranem ponad dwa miliony widzów.

> W środę wystartuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. To jedna z najbardziej prestiżowych, kinowych imprez świata. Tym razem wezmą w niej udział Cate Blanchett, Julia Roberts, George Clooney czy Jim Jarmusch. O Złotego Lwa powalczą twórcy i twórczynie 21 wyczekiwanych obrazów. To między innymi nowe filmy nagrodzonych Oscarami Guillermo del Toro, Catherine Bigelow czy Yorgos Lanthimosa. Na wydarzeniu tradycyjnie pojawi się też plejada hollywoodzkich gwiazd, prezentujące swoje najnowsze kinowe role. To między innymi Dwayne Johnson, grający zawodnika MMA Marka Kerra, czy Jude Law, wcielający się we Władimira Putina w obrazie Oliviera Assayasa.

> Hollywoodzki debiut Jana Komasy. Jesienią do kin trafi pierwsza amerykańska produkcja tego polskiego reżysera. To prowokujący thriller zatytułowany "Rocznica", który skupia się na przeżywającej kryzys rodzinie. Relacja jej członków pogarsza się, kiedy w kraju rośnie w siłę nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana".

> Nowy album Maroon 5. Zespół wydał krążek zatytułowany "Love Is Like", który już skradł serca fanek i fanów tej formacji. Ósma płyta zespołu ma być muzycznym powrotem do korzeń grupy i do najlepszej muzycznej formy. Gościnnie zaśpiewali na niej między innymi raper Lil Wayne czy Lisa z grupy Blackpink. W jednym z teledysków wystąpiła też Behati Prinsloo - żona frontmana grupy, Adama Levina. Maroon 5 to jeden z najpopularniejszych pop-rockowych zespołów na świecie. Ich przebój "Moves Like Jagger" przeszedł do historii jako jeden z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów.

Oglądaj program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL.

OGLĄDAJ: TVN24 HD