Kluczowe fakty: Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca. Miała 59 lat.

W miniony weekend koledzy z grupy ponownie upamiętnili artystkę. Na wpisy zdecydowali się też niezwiązani z grupą przyjaciele zmarłej.

Dariusz Kamys pokazał portret Joanny Kołaczkowskiej, który podarował jej przed laty.

Artystka odeszła w połowie lipca. Zmarła po walce z chorobą nowotworową. "Przyszło Jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją" - napisali wówczas członkowie kabaretu Hrabi.

"Pierwszy miesiąc bez Ciebie. Tęsknota nigdy nie minie" - napisał w sobotę na Facebooku Tomasz Majer. Wpis opatrzył pamiątkowym zdjęciem z Joanną Kołaczkowską.

Dariusz Kamys zamieścił na Instagramie zdjęcie portretu, jaki podarował Joannie Kołaczkowskiej przed laty na urodziny. Jak napisał, dzieło "albo naprawdę się (Kołaczkowskiej) podobało, albo cudownie to zagrała”. "Tak czy inaczej – cieszyłem się wtedy jak dziecko". "Ty już wiesz wszystko. Grzejesz serce w płomieniach Największej Miłości. Wiem, że tam Ci dobrze. Ale tutaj – brakuje Ciebie" - dodał aktor.

Miesiąc od śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Wspomnieniem Joanny Kołaczkowskiej podzieliła się też w niedziele w mediach społecznościowych Marzena Rogalska. "Wciąż łapię się na uczuciu nierealności tego, co się stało. Tęsknię" - napisała dziennikarka.

Olga Szomańska przyznała, że "przez miesiąc, a może dłużej, boli ją brzuch z nerwów, tęsknoty, żalu i niepogodzenia". "Nie wiem skąd mi się wzięłaś, ale wzięłaś się tak mocno. Może sobie Ciebie wymarzyłam, a może wymodliłam? Nie wiem. Wiem, że teraz nieprzerwanie myślę o Tobie i o Nas wszystkich. Tych mi bliskich, znanych i nieznanych. O tych którzy za Tobą tęsknią. Przytulaj Nas Aśka. Dawaj znaki, że u Ciebie dobrze. I pamiętaj że Cię kochamy - dodała, zwracając się bezpośrednio do Kołaczkowskiej, wokalistka.

Na początku sierpnia na Pol'and'Rock Festival Joanne Kołaczkowską uczczono minutą ciszy. Kilka dni wcześniej na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb artystki. Za "wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej" Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył aktorkę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.