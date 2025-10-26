Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat

June Lockhart
June Lockhart
Źródło: Photoshot/PAP/EPA
W wieku 100 lat zmarła June Lockhart, amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna - przekazała jej rodzina. W swojej niemal 90-letniej karierze aktorskiej zagrała wiele wspaniałych ról. Największą sławę przyniósł jej udział w "Lassie" i "Zagubiona w kosmosie".

Jak poinformowali bliscy aktorki, June Lockhart zmarła w czwartek z przyczyn naturalnych w swoim domu w Santa Monica w Kalifornii.

Urodziła się w 1925 roku w Nowym Jorku w aktorskiej rodzinie - obydwoje jej rodzice występowali na scenie bądź na ekranie. Ona sama zadebiutowała na scenie w wieku ośmiu lat w małej roli w operze "Peter Ibbetson". Mając 13 lat po raz pierwszy pojawiła się na ekranie - zagrała, u boku swoich rodziców, w filmie "Decydująca noc" na podstawie opowiadania Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna".

June Lockhart na zdjęciu z 1954 roku
June Lockhart na zdjęciu z 1954 roku
Źródło: Photoshot/PAP/EPA

90-letnia kariera aktorska

Jej kariera trwała przez niemal 90 lat. W latach 40. grała drugoplanowe role w hollywoodzkich filmach u boku takich gwiazd jak Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland i Gregory Peck. Wystąpiła między innymi w takich filmach jak "Guwernantka", "Spotkamy się w St. Louis", "Son of Lassie", "Kobieta wilk z Londynu" czy "Gunsmoke".

Za swój debiut na Broadwayu w "For Love or Money" z 1947 roku otrzymała w następnym roku nagrodę Tony. Największą sławę przyniosły jej główne role w dwóch serialach telewizyjnych - "Lassie", w którym od 1958 roku wystąpiła w 200 odcinkach, oraz "Zagubieni w kosmosie" (1965-1968), gdzie grała matkę rodziny biorącej udział w misji kosmicznej.

Wystąpiła w prawie 40 filmach i ponad 70 serialach telewizyjnych. W latach 50. dwukrotnie była nominowana do nagrody Emmy, w drugim przypadku za rolę w "Lassie". Jej ostatnim epizodem w karierze był głos w jednym z odcinków nowej wersji "Zagubionych w kosmosie". Lockhart miała wówczas 96 lat.

Była dwukrotnie zamężna i dwukrotnie rozwiedziona. Jedna z jej dwóch córek z pierwszego małżeństwa, Anne, również została aktorką.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę"
26 1045 kawa cl-0004

Oglądaj "Kawę na ławę"
NA ŻYWO

26 1045 kawa cl-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Photoshot/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FilmSerialzmarł..., nekrologi
Czytaj także:
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Jeleń na szkolnym podwórku. "Nie wahałam się ani sekundy"
METEO
imageTitle
Polski talent twardo stąpa po ziemi. "Jest trochę do poprawy"
EUROSPORT
Caleb Landry Jones
Na planie ciągle pytał, "kim ja jestem". "Żona mówiła: człowieku, nie uczysz się tekstu"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Odwróciła losy spotkania. Polka z tytułem w Kantonie
EUROSPORT
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
WARSZAWA
Powieje silniejszy wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla połowy województw
METEO
Biszkek, Kirgistan październik,17,2025: Pomnik na Placu Zwycięstwa z Wiecznym Płomieniem stoi dumnie shutterstock_2691260623
Kirgistan wprowadza narodową kryptowalutę
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
Media: dwie osoby zatrzymane
Świat
imageTitle
Emocje w Filadelfii, popis Thunder i show Jokicia. Serb dołączył do legend NBA
EUROSPORT
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
METEO
imageTitle
Wyglądało to potwornie. Helikopter na torze, motocykliści w szpitalu
EUROSPORT
Kobieta przed rozpoczęciem głosowania w Abidżanie
Wymykają się rosyjskiej strategii, głosują w napiętej atmosferze
Świat
Pożar składowiska odpadów w Sokołowie
Nocny pożar składowiska odpadów. Kolejny w tym roku
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
BIZNES
Minister spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui wita się z Władimirem Putinem (zdjęcie z 16.01.2024)
Co ze szczytem Trump-Kim? Ta wizyta może rozwiać wątpliwości
Świat
imageTitle
Wszystkie oczy na Tomasiaka. O której godzinie konkurs mikstów?
EUROSPORT
LOTTO_1997459012
Szóste takie losowanie z rzędu. Wyniki Lotto
BIZNES
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
METEO
Donald Tusk
Tusk o "końcu ery złudzeń w Europie". "Obawiam się, że jest za późno"
imageTitle
Niezły Meksyk w Formule 1. Nikt nie odpuszcza walki o tytuł
EUROSPORT
Rosyjski atak na Kijów
Kolejny nalot na Kijów. Trzy osoby zabite, wielu rannych
Świat
Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"
METEO
imageTitle
Barcelona ze Szczęsnym, Real ma duży atut. O której dzisiaj El Clasico?
Najnowsze
George Clooney
Clooney do Polaków: nic nie będzie trwało samoistnie
Łódź
Pożar sortowni odpadów w Elblągu
Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta
Olsztyn
Tajpej
"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
Świat
Artur Molęda z nagrodą
Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Kreml
Poseł rządzącej partii na gali w Moskwie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica