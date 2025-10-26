Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat

June Lockhart Źródło: Photoshot/PAP/EPA

Jak poinformowali bliscy aktorki, June Lockhart zmarła w czwartek z przyczyn naturalnych w swoim domu w Santa Monica w Kalifornii.

Urodziła się w 1925 roku w Nowym Jorku w aktorskiej rodzinie - obydwoje jej rodzice występowali na scenie bądź na ekranie. Ona sama zadebiutowała na scenie w wieku ośmiu lat w małej roli w operze "Peter Ibbetson". Mając 13 lat po raz pierwszy pojawiła się na ekranie - zagrała, u boku swoich rodziców, w filmie "Decydująca noc" na podstawie opowiadania Charlesa Dickensa "Opowieść wigilijna".

June Lockhart na zdjęciu z 1954 roku Źródło: Photoshot/PAP/EPA

90-letnia kariera aktorska

Jej kariera trwała przez niemal 90 lat. W latach 40. grała drugoplanowe role w hollywoodzkich filmach u boku takich gwiazd jak Bette Davis, Ingrid Bergman, Judy Garland i Gregory Peck. Wystąpiła między innymi w takich filmach jak "Guwernantka", "Spotkamy się w St. Louis", "Son of Lassie", "Kobieta wilk z Londynu" czy "Gunsmoke".

Za swój debiut na Broadwayu w "For Love or Money" z 1947 roku otrzymała w następnym roku nagrodę Tony. Największą sławę przyniosły jej główne role w dwóch serialach telewizyjnych - "Lassie", w którym od 1958 roku wystąpiła w 200 odcinkach, oraz "Zagubieni w kosmosie" (1965-1968), gdzie grała matkę rodziny biorącej udział w misji kosmicznej.

Wystąpiła w prawie 40 filmach i ponad 70 serialach telewizyjnych. W latach 50. dwukrotnie była nominowana do nagrody Emmy, w drugim przypadku za rolę w "Lassie". Jej ostatnim epizodem w karierze był głos w jednym z odcinków nowej wersji "Zagubionych w kosmosie". Lockhart miała wówczas 96 lat.

Była dwukrotnie zamężna i dwukrotnie rozwiedziona. Jedna z jej dwóch córek z pierwszego małżeństwa, Anne, również została aktorką.

