Johnny Depp kontra Amber Heard. Jak mogą się potoczyć ich kariery? Ocena ekspertów z Hollywood

W trakcie cywilnego procesu o zniesławienie trwającego sześć tygodni Johnny Depp, Amber Heard i ich zespoły prawników obrzucali się oskarżeniami. O ich przyszłości w pewnym stopniu zdecyduje ława przysięgłych, która zaczęła obrady w piątek. Równocześnie jednak sprawa, którą śledzą miliony ludzi na całym świecie, będzie miała wpływ na kariery obu gwiazd kina. Kto zyskał, a kto stracił na publicznym praniu brudów? A może żadne z dwojga nie wyjdzie na tej formie procesu dobrze? CNN rozmawiał na ten temat z ekspertami z Hollywood.

Proces między hollywoodzkim gwiazdorem Johnnym Deppem a jego byłą żoną Amber Heard zbliża się do finału. W piątek wygłoszone zostały mowy końcowe. Obrońcy aktora apelowali o przywrócenie mu reputacji werdyktem, zaś adwokaci Heard zwrócili się do przysięgłych o uznanie jej prawa do wolności słowa.

Ława przysięgłych w piątek obradowała tylko dwie godziny. Po długim weekendzie w USA, wznowi posiedzenie we wtorek.

Johnny Depp wytoczył eksmałżonce proces o zniesławienie, domagając się od niej 50 milionów dolarów odszkodowania. Chodzi o opublikowany w 2018 roku felieton na łamach "The Washington Post", w którym Heard przedstawiała siebie jako ofiarę przemocy domowej. Wskazała przy tym na okres sprzed dwóch lat, czyli czas, gdy była w związku z aktorem.

Amber Heard nie opisała go z nazwiska, jednak między innymi brytyjski tabloid "The Sun" wkrótce nazwał go damskim bokserem. Depp wytoczył tabloidowi proces, który przegrał. Potem zwrócił się w stronę amerykańskiego dziennika i stwierdzi, że artykuł w "Washington Post" zniszczył jego reputację. Musiał się rozstać między innymi z "Fantastycznymi Zwierzętami" czy "Piratami z Karaibów". W kolejnych latach nie był angażowany do żadnych nowych produkcji. W rezultacie - usłyszeli przysięgli, a także opinia publiczna w czasie sześciotygodniowego procesu - aktor ma wielomilionowe długi.

Portal telewizji CNN - podobnie jak media na całym świecie - śledzący proces, skontaktował się z ekspertami z branży rozrywkowej, którzy oceniają, że bez względu na werdykt ławy przysięgłych los karier Deppa i Heard zostanie rozstrzygnięty przez opinię publiczną. Niektórzy z hollywoodzkich znawców rozmawiali z portalem anonimowo, by chronić swoją zawodową pozycję.

Jeden z nich, który - jak pisze CNN - zna Deppa od lat, zwraca uwagę na falę wsparcia dla aktora w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku. Ocenia, że to może mu się przysłużyć w przyszłości. - Nie byłem pewien, czego się spodziewać, zanim stanął przed sądem, i uważam, że to tylko pomogło jego wizerunkowi publicznemu - mówił.

Inny czołowy hollywoodzki publicysta, który nie współpracował ani z Deppem, ani z Heard, powiedział, że "oboje są bardzo dysfunkcyjni". - Pieniądze są toksyczne, a chciwość niszczy. Nikt tu nie wygrywa - ocenił.

Johnny Depp i Amber Heard w 2015 roku BAKOUNINE/Shutterstock

"Wyrozumiała" branża

Portal ocenia, że po zakończeniu prawnej batalii Depp i Heard muszą pokonać wiele przeszkód. Aktorka zeznała, że mężczyzna znęcał się nad nią werbalnie i fizycznie. Oskarżyła go również o przemoc seksualną. Depp wielokrotnie twierdził, że nigdy nie uderzył kobiety, zaprzeczył oskarżeniom i nazwał siebie ofiarą przemocy domowej ze strony Heard, czemu ona z kolei zaprzecza.

Johnny Depp i Amber Heard poznali się na planie filmu "Dziennik zakrapiany rumem" z 2011 r., kiedy Depp był jeszcze związany z Vanessą Paradis. Z Heard pobrał się w 2015 roku. Jak zgodnie twierdzą obie strony (i wielu świadków w procesie), początkowo ich relację można było określić jako sielankową, jednak wszystko zaczęło się psuć bardzo szybko. Rozwód nastąpił już w 2016 roku.

Johnny Depp po zakończonych mowach końcowych PAP/EPA/Steve Helber / POOL

Zdjęcia, nagrania i materiały audio, które ujrzały światło dzienne podczas procesu, nakreśliły obraz dwojga ludzi w związku, który opisanym przez psycholożkę kliniczną Laurel Anderson jako "wzajemne znęcanie się". Kobieta pracowała z parą jako doradca małżeński w 2015 roku. Takiego sformułowania użyła podczas zeznań z 14 kwietnia. CNN podkreśla, samo użycie tego terminu przez świadka wywołało krytykę, co ilustruje, jak bardzo kontrowersyjny jest ten proces.

Producent filmowy Darryl Marshak uważa, że studia filmowe mogą - przynajmniej na początku - niechętnie angażować się w sprawy aktorów uwikłanych w tak poważną kwestię, a do tego komentowane publicznie z niespotykanym natężeniem. - Robert Downey Jr. zdobył Oscara, a potem ujawnił swoje prywatne sprawy i ludzie się wycofali - powiedział Marshak, komentując usunięcie się w cień na wiele lat jednego z najbardziej obiecujących aktorów Hollywood lat 80. i 90., który dopiero kilkanaście lat temu wrócił do łask w showbiznesie.

- Myślę, że Hollywood to dziwne miejsce. Kiedy pierzesz swoje brudy przed maszyną, kadrą nią zarządzającą, wszyscy ludzie, dzięki którym te części się poruszają, odruchowo unikają gorącego płomienia - dodał producent reprezentujący kiedyś m.in. Leonarda DiCaprio i Hilary Swank.

Amber Heard w sądzie PAP/EPA/STEVE HELBER / POOL

Marshak wierzy, że "niewiarygodny talent" Deppa pomoże mu powrócić na ekrany kin. - Hollywood jest również wyrozumiałe i w miarę upływu czasu, kiedy ta sprawa przestanie być głośna, Johnny będzie w stanie płynnie wrócić do biznesu. Myślę, że ponownie pojawi się na ekranie - powiedział. - Hollywood to kapryśne miejsce - podkreślił jednak.

Rola zespołów prawnych w procesie

CNN ocenia, że spektakl na sali sądowej w wykonaniu zespołów prawnych Deppa i Heard może również wpłynąć na spojrzenie branży na obie gwiazdy. - W skali globalnej ludzie najwyraźniej spolaryzowali się przez ten proces, a my obserwowaliśmy jego rozwój w mediach przed kulminacją na sali sądowej - stwierdziła w rozmowie z portalem Amanda K. Ruisi, założycielka i prezes agencji AKR Public Relations.

Zespół prawny Johnny'ego Deppa PAP/EPA/Steve Helber / POOL

Ruisi uważa, że przedstawiciele Deppa byli bardziej skuteczni. - Zespół prawny i komunikacji strategicznej pana Deppa wykonał niesamowitą pracę, dostarczając spójne przesłanie na sali sądowej i w mediach, co moim zdaniem pomogło zebrać wsparcie od jego fanów - oceniła.

Szala sprawiedliwości w mediach społecznościowych przechyliła się na korzyść Deppa do tego stopnia, że ta dysproporcja wywołała pojawienie się nagłówków w prasie, która zaczęła się zastanawiać nad przyczyną tego zjawiska. "Oto kobieta, która w przejmujących szczegółach opowiada o tym, jak bardzo znany mężczyzna rzekomo ją wykorzystał. Dlaczego w 2022 roku tak wielu ludzi wydaje się jej za to nienawidzić?" - można przeczytać w magazynie "The Cut" cytowanym przez CNN.

Socjolożka Nicole Bedera przedstawiła w mediach społecznościowych i artykułach prasowych teorię, dlaczego zarówno kobiety, które przeżyły przemoc domową, jak i wiele kobiet w okresie dojrzewania wydawało się wspierać Deppa. "Wczuwanie się w sytuację osoby, która przeżyła przemoc, może być dla kobiet przerażające. Jeśli przemoc naprawdę 'jest' wszędzie i jeśli 'wydaje się', że może przydarzyć się każdemu, to wiele kobiet zaczyna się obawiać, że będą następne" - napisała. "Czy to zaskakujące, że wiele kobiet staje w obronie Deppa? Nie. Wcale nie" - dodała.

Fani wspierający Johnny'ego Deppa PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Jak napisało CNN, Heard ma swoich zwolenników, ale zdecydowanie mniej głośnych niż Depp - zarówno w biznesie rozrywkowym, jak i podczas procesu sądowego. Były partner Heard, David Krumholtz, publicznie stanął w jej obronie, aktorka Ellen Barkin zeznawała na prośbę jej obrońców, a komik Kathy Griffin napisała w odpowiedzi na przedprocesowego tweeta Heard: "Myślę o tobie i przesyłam całą miłość".

Portal podkreśla, że po zamknięciu rozprawy dla dwojga pracujących aktorów zasadnicze pytanie brzmi: czy producenci będą wysyłać im scenariusze tak chętnie, jak obserwatorzy wysyłali tweety?

Zagrożona przyszłość filmowej franczyzy

Sedno pozwów Heard i Deppa opiera się na twierdzeniu, że ich kariery - a konkretnie ich przyszłość w poszczególnych franczyzach filmowych - zostały naruszone lub wręcz zniszczone. W ciągu ostatnich kilku tygodni zeznań zespół Deppa próbował udowodnić, że aktor, który wcielił się w postać Jacka Sparrowa w pięciu filmach, został usunięty z potencjalnego szóstego filmu z serii "Piraci z Karaibów" z powodu komentarza i oskarżenia Heard.

Jerry Bruckheimer, który wyprodukował "Piratów z Karaibów", powiedział gazecie "The Times", że "przyszłość nie jest jeszcze przesądzona", jeśli chodzi o udział Deppa w kolejnej części filmu. Producent powiedział, że zespół twórców "pracuje nad dwoma scenariuszami 'Piratów'" - jednym, w którym główną rolę mogłaby zagrać Margot Robbie, i "jednym bez" niej. Ostatni film z tej serii to "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" z 2017 roku.

W zeznaniu odtworzonym dla sądu były agent Deppa Christian Carino, który zaczął reprezentować go w październiku 2016 roku i nawet reprezentował aktora oraz Heard w tym samym czasie, zeznał, że wierzy, że oskarżenia o przemoc domową wniesione przez aktorkę przeciwko Deppowi kosztowały go umowę, która byłaby warta dziesiątki milionów dolarów.

Kiedy adwokat Heard zapytał Carino o inne problemy, jakie Depp mógł mieć podczas pracy nad poprzednimi filmami z serii "Piratów", Carino zaprzeczył, by takie miały miejsce. - Wiem, że się spóźniał, ale on spóźniał się ze wszystkim przez całe swoje życie - powiedział Carino. - Myślę, że jest to kłopotliwe dla wszystkich, ale każdy nauczył się, jak produkować film (z Deppem - red.), żeby sobie z tym radzić - dodał.

Proces Depp vs Heard. "To bardzo przerażający obraz wzajemnej nienawiści" TVN24, Reuters

Inni zeznający świadkowie uważali jego zachowanie za bardziej szkodliwe. Tracey Jacobs, która reprezentowała Deppa przez 30 lat, zanim rozwiązano z nią umowę, powiedziała, że była szczera z Deppem, że ciągłe spóźnianie się na plany filmowe i jego zachowanie, w tym zażywanie narkotyków i nadużywanie alkoholu, szkodzi jego karierze.

- Jego gwiazda przygasła, ponieważ coraz trudniej było mu dostać pracę, zważywszy na reputację, jaką zyskał z powodu spóźnień i innych rzeczy - zeznawała Jacobs. - Ludzie mówili o tym i zaczęto się zastanawiać nad jego zachowaniem - dodała.

Hollywoodzki reżyser, który nie pracował z Deppem, ale miał okazję go poznać, powiedział CNN, że nie sądzi, aby Depp kiedykolwiek więcej stał się twarzą innej dużej franczyzy. - Wierzę, że Johnny Depp będzie mógł być obsadzany w różnych niezależnych filmach, ponieważ wciąż ma znaczącą wartość i swoją publiczność, ale jednak wytwórnie będą bardziej ostrożne ze względów ubezpieczeniowych, a także będą bardziej zaniepokojone reakcją opinii publicznej niż mniejsze, niezależne firmy - powiedział.

Jeśli chodzi o Heard, reżyser uważa, że uwaga poświęcona procesowi sądowemu nie pomogła jej wizerunkowi. Istnieje petycja, aby aktorka została usunięta z nadchodzącego sequela "Aquamana", który został już nakręcony i jest w postprodukcji. Aktorka powiedziała, że w związku z wytoczonym jej przez Deppa procesem jej rola w filmie zmalała, bo początkowo w scenariuszu miała znacznie więcej scen niż w późniejszym procesie twórczym.

Walter Hamada, szef DC Films, które wyprodukowało "Aquamana" podkreślił jednak w czasie procesu, że scenariusz wygląda tak jak wygląda (nie mógł zdradzić szczegółów filmu), bo ekipa zorientowała, że między Amber Heard i Jasonem Momoą nie ma "chemii".

Jason Momoa i Amber Heard w filmie "Aquaman" Materiały promocyjne

Jaka przyszłość czeka Heard i Deppa?

Niezależnie od decyzji ławy przysięgłych Juda Engelmayer, założycielka Herald PR, która reprezentowała między innymi skazanego producenta Harveya Weinsteina, powiedziała CNN, że czas spędzony przez Deppa w sądzie - który obejmował dziwaczne, nadające się do memów momenty z rysowaniem bazgrołów i jedzeniem żelek - wzmocnił jego wizerunek.

- Jego zeznania, niezależnie od tego, czy były prawdziwe, czy zmyślone, spowodowały ponowne objawienie się fanów, którzy za nim tęsknili - powiedziała. - Ze względu na jego reputację i karierę, studia widzą, że nadal ma rzeszę wielbicieli - dodała.

Johnny Depp i Amber Heard w 2015 roku Andrea Raffin/Shutterstock

O ocenę tego, jak potoczy się kariera Heard, jeszcze trudniej, bo - jak wskazują rozmówcy CNN - nim aktorka pojawiła się u boku Deppa i zajęła stałe miejsce w mediach w kolejnych latach naznaczonych sądowymi bojami i oskarżeniami płynącymi z obu stron po zakończonym związku - jej miejsce w Hollywood nie było ugruntowane.

