Jerzy Pilch spoczął na cmentarzu w Kielcach. "Będziemy długo o tobie pamiętać"

"Uważny obserwator, ironiczny komentator otaczającej go rzeczywistości"

Podczas nabożeństwa ks. Wojciech Rudkowski przypomniał sylwetkę zmarłego. - Polski pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy, to można przeczytać w encyklopedii. Ale znalazłem też bardzo ciekawe określenie – uważny obserwator, ironiczny komentator otaczającej go rzeczywistości. To chyba najtrafniejsze z nich, kim tak naprawdę był Jerzy Pilch – powiedział duchowny.