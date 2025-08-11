Logo strona główna
Kultura i styl

"Opłakiwaliśmy Matthew przez długi czas jego zmagań". Poruszające wyznanie Aniston

"Przyjaciele". Obsada serialu
Matthew Perry na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Jennifer Aniston pojawiła się w okładkowym tekście najnowszego wydania "Vanity Fair". Jednym z wątków rozmowy był serial "Przyjaciele", którego Aniston była jedną z gwiazd. Wspominając śmierć Matthew Perry'ego - serialowego Chandlera - wyznała: "Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy wtedy, kiedy mogliśmy coś zrobić". 
Kluczowe fakty:
  • Jennifer Aniston wzięła udział w okładkowym materiale najnowszego numeru "Vanity Fair".
  • Przy tej okazji aktorka udzieliła długiego wywiadu Julie Miller.
  • Jednym z wątków rozmowy był serial "Przyjaciele" i żałoba po śmierci Matthew Perry'ego.

Serial "Przyjaciele", który zadebiutował w we wrześniu 1994 roku, stał się jednym z najpopularniejszych tytułów komediowych w historii amerykańskiej telewizji. Stworzony przez Davida Crane'a i Martę Kaufmann, był trampoliną do światowej kariery Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisy Kudrow, Matta LeBlanca, Davida Schiwmmera oraz Matthew Perry'ego. Dwa finałowe odcinki wyemitowano w maju 2004 roku. 

"Przyjaciele" - obsada serialu
"Przyjaciele" - obsada serialu
Źródło: Hulton Archive/Getty Images

Serial "Przyjaciele" był jednym z wątków poruszonych przez dziennikarkę Julie Miller w wywiadzie z aktorką dla "Vanity Fair" - historii okładkowej najnowszego numeru magazynu, której towarzyszy sesja autorstwa Normana Jeana Roya.

"Chociaż Aniston zawsze wiedziała, że (serial - red.) 'Przyjaciele' był cudem castingowym i kosmicznym przeznaczeniem, nigdy nie zdawała sobie sprawy z tego, jaki wpływ wywarł serial na nią samą aż do spotkania 'Przyjaciół' w 2021" - czytamy w tekście. "Mogłam dać światu i pomóc innym ludziom właśnie to, co pomogło mi samej dorosnąć. Jeżeli ('Przyjaciele') byłyby jedyną rzeczą w moim résumé, czułabym się bardzo szczęśliwa i wyjątkowa" - oceniła aktorka. 

"Przyjaciele". Obsada serialu
"Przyjaciele". Obsada serialu
Źródło: NBCUniversal/GettyImages

Aniston o Perrym: cieszę się, że już nie cierpi

Wspomniane spotkanie obsady serialu z 2021 roku to specjalny, blisko dwugodzinny program "Przyjaciele: Spotkanie po latach", wyemitowany w maju 2021 roku. Jego roboczy tytuł brzmiał: "The One Where They Get Back Together", czyli "Ten, w którym znowu się spotykają". Jak wspomina Miller, była to ostatnia publiczna okazja, gdy cała szóstka spotkała się razem. W październiku 2023 roku, w wieku 54 lat zmarł Matthew Perry. Jak się okazało, serialowy Chandler zmarł w wyniku "ostrego działania" zażytej ketaminy, a bezpośrednią przyczyną jego śmierci było utonięcie. 

ZOBACZ TEŻ: "Świat będzie za tobą tęsknić", "wszyscy go kochaliśmy", "za wcześnie"

Matthew Perry o dramatycznej walce z nałogiem. "Otarłem się o śmierć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Matthew Perry o dramatycznej walce z nałogiem. "Otarłem się o śmierć"

"Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy wtedy, kiedy to było możliwe" - powiedziała Aniston, cytowana przez Miller. Dziennikarka przypomniała również, że sam Perry w swoich wspomnieniach "Friends, Lovers, and the Big Terrible Things" z 2022 roku opisywał wysiłki przyjaciół, jakie podejmowali, żeby wesprzeć go w jego zmaganiach z uzależnieniami od alkoholu i substancji odurzających. 

"Mam poczucie, że opłakiwaliśmy Matthew przez bardzo długi czas jego zmagań, ponieważ ta choroba była dla niego bardzo nierównym przeciwnikiem. Jak bardzo nie było to ciężkie dla nas wszystkich, dla fanów, jest część mnie, która myśli, że to co się stało (śmierć aktora - red.), było czymś lepszym" - wyznała aktorka. Dodała: "cieszę się, że już nie cierpi". 

tmw
Tomasz-Marcin Wrona o życiu Matthew Perry'ego
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: tmw/akw

Źródło: Vanity Fair, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: NBCUniversal/GettyImages

