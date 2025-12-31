Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Jeśli go znałeś - kochałeś go". Nie żyje aktor znany z "Prawa ulicy" i "Figurantki"

Isiah Whitlock Jr
Isiah Whitlock Jr
Źródło: Nina Prommer/PAP/EPA

W wieku 71 lat zmarł Isiah Whitlock Jr., aktor znany z seriali takich jak "Prawo ulicy" oraz "Figurantka". Informację przekazał w mediach społecznościowych jego menadżer.

"Z ogromnym smutkiem informuję o śmierci mojego drogiego przyjaciela i klienta Isiaha Whitlocka Jr." – napisał na Instagramie menadżer Brian Liebman. "Jeśli go znałeś - kochałeś go. " - dodał.

Zmarł po krótkiej chorobie

W oświadczeniu dla hollywoodzkich serwisów informacyjnych Liebman dodał, że Whitlock zmarł w Nowym Jorku po krótkiej chorobie.

Aktor współpracował między innymi z reżyserem Spikem Lee, który również pożegnał go za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dziś dowiedziałem się o śmierci mojego drogiego, ukochanego brata Isiaha Whitlocka" – napisał Lee, zamieszczając wspólne zdjęcie z aktorem.

Kim był Isiah Whitlock?

Isiah Whitlock Jr. urodził się w South Bend w Stanie Indiana w 1954 roku.

W serialu "Prawo ulicy" grał skorumpowanego polityka, który znany był z powtarzania niecenzuralnego zwrotu, który aktor sam wymyślił - pisze BBC. W wywiadzie z 2008 roku przyznał, że inspiracją charakterystycznej, wydłużonej wersji słowa "shit" (tłum. "g**no) był jego wujek. Używał go również w filmach, które nakręcił przed "Prawem ulicy", ale to dzięki serialowi zwrot zaczął być powszechnie używany. "Byłem chyba na Grand Central Station (w Nowym Jorku - red.) i gdzieś w oddali usłyszałem, jak ktoś to mówi, zauważyłem też, że się uśmiecha" - opowiadał aktor. "Cieszę się, że ludziom się to podoba" - dodawał.

W "Figurantce" zagrał komediową wersję sekretarza obrony USA, który ubiega się o urząd, konkurując z główną bohaterką graną przez Julię Louis-Dreyfus.

U Spike'a Lee zagrał w sześciu filmach - "25. godzina", "Ona mnie nienawidzi", "Red Hook Summer", "Chi-Raq", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" i "Pięciu braci". Jego inne produkcje to między innymi "Zaczarowana", filmy z serii "Auta", czy serial "Prawo i porządek".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Nina Prommer/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FilmTelewizja
Czytaj także:
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
18-latek bez prawa jazdy wiózł trzy młodsze koleżanki. "Gdyby rura pękła, ugotowaliby się"
Katowice
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
"Petycja o połączeniu Polski i Ukrainy". Tak się sieje zamęt
Gabriela Sieczkowska
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
BIZNES
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, zadzwonił na 112
Katowice
Akcja służb w Radzewie
Matka i siedmioletni syn wpadli do zamarzniętego stawu. Oboje nie żyją
Poznań
Ciężarówka utknęła w zaspie na krajowej 15
Ciężarówka zatańczyła na lodowatej nawierzchni i wpadła w zaspę. Gigantyczny korek
Olsztyn
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
Po paraliżu na S7 wojewoda wskazał, co było problemem. "Apeluję do kierowców"
RELACJA
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
Trudna sytuacja na lotnisku w Modlinie. "Tłumy ludzi bez żadnych informacji"
WARSZAWA
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek zaatakował personel szpitala. "Był pobudzony i agresywny"
Olsztyn
imageTitle
Nowe możliwości Lewandowskiego. Hiszpanie o jego przyszłości
EUROSPORT
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
METEO
imageTitle
"Zdiagnozowano u mnie tętniaki w mózgu". Dziś Polak robi furorę
EUROSPORT
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
METEO
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
BIZNES
alkohol shutterstock_1996003682
Alkohol i mózg: krótkotrwała przyjemność na kredyt. Co dzieje się po każdym kieliszku?
Piotr Wójcik
imageTitle
Trzy dekady później. Marek Kamiński znów to zrobił
EUROSPORT
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
WARSZAWA
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
METEO
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
BIZNES
Tatiana Schlossberg
"Łańcuch nieszczęść" w rodzinie Kennedy'ch. Nie żyje 35-letnia wnuczka JFK
Świat
imageTitle
Obrońca tytułu na drodze Polaka. Kiedy mecz o półfinał mistrzostw świata
EUROSPORT
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
METEO
Quiz. Posumowanie roku
To nie będzie oczywiste podsumowanie roku. Oto 25 pytań o 2025
Adam Michejda
ostroda
Utknęli, nocowali w urzędzie miasta. "Wiele gabinetów to w tym momencie sypialnie"
Polska
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
Utrudnienia na drogach Warmii i Mazur
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Te drogi wojewódzkie są nieprzejezdne
Olsztyn
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
BIZNES
Okolice S7 koło Olsztynka
Wyjechała z Sopotu, po 12 godzinach była 180 kilometrów przed Warszawą
Olsztyn
imageTitle
Policja o prawdopodobnej przyczynie wypadku Joshuy
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica