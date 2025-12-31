"Jeśli go znałeś - kochałeś go". Nie żyje aktor znany z "Prawa ulicy" i "Figurantki"

Isiah Whitlock Jr Źródło: Nina Prommer/PAP/EPA

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W wieku 71 lat zmarł Isiah Whitlock Jr., aktor znany z seriali takich jak "Prawo ulicy" oraz "Figurantka". Informację przekazał w mediach społecznościowych jego menadżer.

"Z ogromnym smutkiem informuję o śmierci mojego drogiego przyjaciela i klienta Isiaha Whitlocka Jr." – napisał na Instagramie menadżer Brian Liebman. "Jeśli go znałeś - kochałeś go. " - dodał.

Zmarł po krótkiej chorobie

W oświadczeniu dla hollywoodzkich serwisów informacyjnych Liebman dodał, że Whitlock zmarł w Nowym Jorku po krótkiej chorobie.

Aktor współpracował między innymi z reżyserem Spikem Lee, który również pożegnał go za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Dziś dowiedziałem się o śmierci mojego drogiego, ukochanego brata Isiaha Whitlocka" – napisał Lee, zamieszczając wspólne zdjęcie z aktorem.

Kim był Isiah Whitlock?

Isiah Whitlock Jr. urodził się w South Bend w Stanie Indiana w 1954 roku.

W serialu "Prawo ulicy" grał skorumpowanego polityka, który znany był z powtarzania niecenzuralnego zwrotu, który aktor sam wymyślił - pisze BBC. W wywiadzie z 2008 roku przyznał, że inspiracją charakterystycznej, wydłużonej wersji słowa "shit" (tłum. "g**no) był jego wujek. Używał go również w filmach, które nakręcił przed "Prawem ulicy", ale to dzięki serialowi zwrot zaczął być powszechnie używany. "Byłem chyba na Grand Central Station (w Nowym Jorku - red.) i gdzieś w oddali usłyszałem, jak ktoś to mówi, zauważyłem też, że się uśmiecha" - opowiadał aktor. "Cieszę się, że ludziom się to podoba" - dodawał.

W "Figurantce" zagrał komediową wersję sekretarza obrony USA, który ubiega się o urząd, konkurując z główną bohaterką graną przez Julię Louis-Dreyfus.

U Spike'a Lee zagrał w sześciu filmach - "25. godzina", "Ona mnie nienawidzi", "Red Hook Summer", "Chi-Raq", "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" i "Pięciu braci". Jego inne produkcje to między innymi "Zaczarowana", filmy z serii "Auta", czy serial "Prawo i porządek".

OGLĄDAJ: TVN24 HD