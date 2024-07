Coraz więcej wiadomo o wieczornej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Według mediów do światowych sław muzyki występujących podczas show na Sekwanie ma dołączyć francuska heavymetalowa grupa Gojira.

Choć dokładny plan ceremonii otwarcia XXXIII Igrzysk Olimpijskich w Paryżu owiany jest tajemnicą, media ujawniają coraz więcej szczegółów przygotowywanego na piątkowy wieczór show. Wiadomo, że tym razem nie odbędzie się ono na stadionie, a na rzece. Jak informuje Eurosport , organizatorzy zapowiadają spektakularne wydarzenie, choć większość szczegółów próbują zachować w tajemnicy. Wiadomo, że Sekwaną na odcinku sześciu kilometrów przepłynie 115 łodzi z delegacjami sportowców, a trasa będzie prowadzić od Pont d'Austerlitz do Pont d'Iéna.

Paryż. Pierwszy taki występ w historii igrzysk

Według ustaleń "Le Parisien" reżyser widowiska Thomas Jolly i dyrektor muzyczny Victor Le Masne planują zafundować widzom niezwykłe spotkanie dwóch muzycznych światów - śpiewaczki operowej Mariny Viotti, z bodaj najbardziej znaną obecnie metalową grupą z Francji - Gojirą. Kilkakrotnie nominowany do nagród Grammy zespół odnosi sukcesy na całym świecie, występując na największych festiwalach dla fanów ostrych brzmień - w ubiegłym roku zagrali m.in. na głównej scenie Mystic Festival w Gdańsku - czy towarzysząc takim gwiazdom jak Metallica. Organizatorzy ceremonii postanowili teraz zaprezentować francuską grupę najszerszej możliwej publiczności na świecie.

Dziennikarz muzyczny magazynu "Forbes" Quentin Singer podkreśla, że będzie to pierwszy w historii igrzysk występ grupy grającej metal. Czy Gojira i inne wymieniane gwiazdy rzeczywiście pojawią się na Sekwanie i jak ostatecznie będą wyglądać ich występy przekonamy się już po 19.30, kiedy to startuje ceremonia otwarcia XXXIII igrzysk olimpijskich. Zgodnie z planem powinna się zakończyć ok. godz. 23.15. Transmisję z ceremonii, podobnie jak całe igrzyska, można oglądać w w Eurosporcie 1 oraz na platformie Max.