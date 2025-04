Dziecko uszkodziło obraz wart kilkadziesiąt milionów euro

Holandia. Zbiory Muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie Źródło: Reuters Archive

Dziecko uszkodziło obraz Marka Rothko wart kilkadziesiąt milionów euro. Muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie potwierdziło, że dzieło zostało zdjęte z wystawy w celu naprawienia.

Kluczowe fakty: Obraz pt. "Grey, Orange on Maroon, No. 8" autorstwa Marka Rothko został uszkodzony przez dziecko.

Dzieło warte jest kilkadziesiąt milionów dolarów. Nie wiadomo, ile będzie kosztować jego naprawa.

Do zdarzenia doszło w Muzeum Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie. W wydanym oświadczeniu instytucja potwierdziła, że obraz pt. "Grey, Orange on Maroon, No. 8" autorstwa amerykańskiego malarza Marka Rothko został uszkodzony, gdy dotknęło go dziecko zwiedzające wystawę. "W rezultacie w dolnej części obrazu widoczne są niewielkie rysy na nielakierowanej warstwie farby" - przekazano. Nie są jasne dokładne okoliczności tego incydentu.

Obraz zostanie naprawiony

Muzeum zdecydowało o zdjęciu obrazu z wystawy do czasu, aż uda się go naprawić. W tym celu poszukiwano ekspertyz konserwatorskich w Holandii i za granicą. "Obecnie sprawdzamy kolejne możliwości w naprawianiu obrazu. Spodziewamy się, że dzieło będzie mogło być pokazane znów w przyszłości" - podaje placówka.

Muzeum nie podało, ile dokładnie warte jest dzieło, choć szacuje się, że kilkadziesiąt milionów euro. Według holenderskiej gazety "Algemeen Dagblad" może być to nawet 50 mln euro. Instytucja nie podała jednak, ile będzie kosztować renowacja ani kto poniesie jej koszty.

W rozmowie z BBC Sophie McAloone, kierowniczka ds. konserwacji z Fine Art Restoration Company, oceniła, że "nowoczesne, nielakierowane" obrazy są "szczególnie podatne na uszkodzenia". Wynika to z "połączenia złożonych nowoczesnych materiałów, braku tradycyjnej warstwy powłoki i intensywności płaskich pól kolorów, które sprawiają, że nawet najmniejsze obszary uszkodzeń są natychmiast zauważalne". - W tym przypadku zadrapanie górnych warstw farby może mieć znaczący wpływ na wrażenia z oglądania dzieła - powiedziała.

Obraz Rothko powstał w 1960 roku, dziesięć lat przed śmiercią malarza. Jest jednym z najcenniejszych obrazów znajdujących się w tym holenderskim muzeum. Dzieła Rothko zazwyczaj sprzedawane są na aukcjach za miliony dolarów, np. w listopadzie 2023 roku jedno z dzieł sprzedano w domu aukcyjnym Sotheby's w Nowym Jorku za 23,9 mln dolarów.

