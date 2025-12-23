Świąteczne premiery HBO Max bez choinki na pierwszym planie

"Stażyści"
Dwóch sprzedawców, którzy właśnie stracili pracę, Billy (Vince Vaughn) i Nick (Owen Wilson), trafia na upragniony staż w Google mimo braku kwalifikacji. W nowej firmie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy. "Stażyści" debiutują na HBO Max w Wigilię.
"Gdyby ulica Beale umiała mówić"
Harlem, początek lat siedemdziesiątych XX wieku. Tish (KiKi Layne) i Fonny (Stephan James) są afroamerykańską parą, która kocha się nad życie. Pewnego dnia mężczyzna trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pochodzącej z Portoryko kobiecie. Jego solidne alibi podważane jest przez przedstawicieli prawa.
Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że Tish spodziewa się dziecka. Zdesperowana dziewczyna i jej doświadczona przez życie matka podejmują różne próby uwolnienia chłopaka od postawionych mu zarzutów. Premiera na HBO Max w Boże Narodzenie.
"Andrea Bocelli: Because I Believe"
Kolejna bożonarodzeniowa premiera to propozycja w sam raz dla wielbicieli muzyki i filmów dokumentalnych. Obraz w reżyserii Cosimy Spender pozwala lepiej poznać słynnego włoskiego tenora, przybliżając widzom jego biografię, a jednocześnie pokazując jego współczesne występy, podróże i czas wolny. Jak zaczęła się kariera Bocellego i skąd czerpie siłę?
"Sokół z masłem orzechowym"
Zak (Zack Gottsagen) jest młodym chłopakiem z zespołem Downa, który postanawia uciec z domu opieki. Chce spełnić marzenie o zapisaniu się do szkoły dla zapaśników prowadzonej przez swojego idola (Thomas Haden Church). Dziwny zbieg okoliczności łączy jego los z drobnym cwaniaczkiem Tylerem (Shia LaBeouf). Mężczyźni wyruszają w pełną przygód podróż, która zmieni ich życie. Kino przygodowe w stylu Marka Twaina w reżyserii Tylera Nilsona oraz Michaela Schwartza (The Moped Diaries). Premiera na HBO Max w Boże Narodzenie.
"Feride przeciw całemu światu"
Nowy serial animowany dla dorosłych to opowieść o silnej i niezależnej kobiecie, która sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru. W kolejnych odcinkach Feride udaje się między innymi ocalić świat i odnowić związek, wciąż jednak odczuwa głęboką pustkę. Czy odnajdzie spełnienie?
HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.
Autorka/Autor: wac//mm
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD