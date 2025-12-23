Świąteczne premiery HBO Max bez choinki na pierwszym planie

HBO Max zapowiada nowy serial z uniwersum "Teorii Wielkiego Podrywu" Źródło: WBD

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Stażyści"

Owen Wilson i Vince Vaughn w filmie "Stażyści", reż. Shawn Levy (2013) Źródło: mat. prasowe WBD

Dwóch sprzedawców, którzy właśnie stracili pracę, Billy (Vince Vaughn) i Nick (Owen Wilson), trafia na upragniony staż w Google mimo braku kwalifikacji. W nowej firmie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy. "Stażyści" debiutują na HBO Max w Wigilię.

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić", reż. Barry Jenkins (2018) Źródło: mat. prasowe WBD

Harlem, początek lat siedemdziesiątych XX wieku. Tish (KiKi Layne) i Fonny (Stephan James) są afroamerykańską parą, która kocha się nad życie. Pewnego dnia mężczyzna trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pochodzącej z Portoryko kobiecie. Jego solidne alibi podważane jest przez przedstawicieli prawa.

Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że Tish spodziewa się dziecka. Zdesperowana dziewczyna i jej doświadczona przez życie matka podejmują różne próby uwolnienia chłopaka od postawionych mu zarzutów. Premiera na HBO Max w Boże Narodzenie.

"Andrea Bocelli: Because I Believe"

Andrea Bocelli Źródło: Shutterstock

Kolejna bożonarodzeniowa premiera to propozycja w sam raz dla wielbicieli muzyki i filmów dokumentalnych. Obraz w reżyserii Cosimy Spender pozwala lepiej poznać słynnego włoskiego tenora, przybliżając widzom jego biografię, a jednocześnie pokazując jego współczesne występy, podróże i czas wolny. Jak zaczęła się kariera Bocellego i skąd czerpie siłę?

"Sokół z masłem orzechowym"

"Sokół z masłem orzechowym", reż. Tyler Nilson (2019) Źródło: mat. prasowe WBD

Zak (Zack Gottsagen) jest młodym chłopakiem z zespołem Downa, który postanawia uciec z domu opieki. Chce spełnić marzenie o zapisaniu się do szkoły dla zapaśników prowadzonej przez swojego idola (Thomas Haden Church). Dziwny zbieg okoliczności łączy jego los z drobnym cwaniaczkiem Tylerem (Shia LaBeouf). Mężczyźni wyruszają w pełną przygód podróż, która zmieni ich życie. Kino przygodowe w stylu Marka Twaina w reżyserii Tylera Nilsona oraz Michaela Schwartza (The Moped Diaries). Premiera na HBO Max w Boże Narodzenie.

"Feride przeciw całemu światu"

"Feride przeciw całemu światu", reż. Emir Saglam (2025) Źródło: mat. prasowe WBD

Nowy serial animowany dla dorosłych to opowieść o silnej i niezależnej kobiecie, która sprzeciwia się normom społecznym dzięki swojemu ostremu poczuciu humoru. W kolejnych odcinkach Feride udaje się między innymi ocalić świat i odnowić związek, wciąż jednak odczuwa głęboką pustkę. Czy odnajdzie spełnienie?

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.