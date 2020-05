Lekarka na dyżurze Zdjęciem Roku Grand Press Photo 2020

Konkurs dla profesjonalistów

Przewodniczącym jury Grand Press Photo w tym roku był Pieter Ten Hoopen (Agencja VU/Civilian Act). Zdjęcia i reportaże oceniali też: Beata Łyżwa-Sokół ("Gazeta Wyborcza"), Maksymilian Rigamonti, Maarten Schilt (Schilt Publishing & Gallery), Radu Sigheti (Reuters) oraz Andrzej Zygmuntowicz. W kategorii Photo Book of the Year 2019 byli to: Maga Ćwieluch, Katarzyna Sagatowska, Mateusz Sarełło i Paweł Rubkiewicz.

Nagroda za Zdjęcie Roku wynosi 10 tys. zł. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali po 1 tys. zł, drugich miejsc – po 700 zł, a trzecich miejsc i wyróżnieni – po 500 zł. Zwycięzca Photo Book of The Year 2019 otrzymał 1 tys. zł.

LISTA ZWYCIĘZCÓW:

Zdjęcia Pojedyncze

3. miejsce: Maciej Jabłoński (F-11 Studio) – fotografia ukazująca płynących statkiem na rzece Li w Chinach, którzy robią zdjęcia rewersowi banknotu, na którym widnieje to samo, co za burtą.

3. miejsce: Agnieszka Wanat (European Network Remembrance and Solidarity; Niemcy, Brema) – fotografia przedstawiająca uczniów z grupy muzycznej we wnętrzu bunkra okrętów podwodnych Valentin w ramach projektu Sound in the Silence.