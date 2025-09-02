Graham Greene nie żyje. Gwiazdor "Tańczącego z wilkami" i "Zielonej mili" miał 73 lata

"Zielona mila" reż. Frank Darabont Źródło: Warner Bros.

Kanadyjski aktor rdzennego pochodzenia Graham Greene zmarł po długiej chorobie w wieku 73 lat. Greene uznawany jest za jednego z pierwszych i najważniejszych rdzennych aktorów w Hollywood.

Green był przedstawicielem jednego z kanadyjskich Pierwszych Narodów - Oneidów. Urodził się 22 czerwca 1952 roku. Debiutował w 1979 roku w kanadyjskim serialu "The Great Detective", a cztery lata później zagrał swoją pierwszą kinową rolę w filmie "Running Brave". W ciągu ponad 40-letniej kariery dorobek Greene'a wypełnił się blisko 190 tytułami w produkcjach kinowych, telewizyjnych oraz grach wideo.

Kadr z filmu "Tańczący z wilkami". Graham Greene po prawej Źródło: Capital Pictures/Film Stills/Forum

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła mu rola Ziŋtká Nagwáka (Kopiącego Ptaka) w "Tańczącym z wilkami" z 1990 roku, za którą rok później otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor w drugoplanowej roli. Stał się pierwszym przedstawicielem kanadyjskich Oneidów i drugim reprezentantem północnoamerykańskiej ludności rdzennej, nominowanym do Oscara.

Kadr z filmu "Tańczący z wilkami" Źródło: Bridgeman Images-RDA/Forum

Od "Mavericka" po "The Last of Us"

Rola w "Tańczącym z wilkami" była przełomem w jego karierze. W kolejnych latach grał z największymi gwiazdami: Valem Kilmerem i Samem Shepardem w "Na rozkaz serca", Melem Gibsonem i Jodie Foster w "Mavericku", Brucem Willisem i Samuelem L. Jacksonem w "Szklanej pułapce 3", Tomem Hanksem w "Zielonej mili", Colinem Farrellem i Russellem Crowe w "Zimowej opowieści" czy z Jessicą Chastain i Idrisem Elbą w "Grze o wszystko".

Graham Greene w serialu "The Last of Us" Źródło: HBO

Greene miał imponujący dorobek telewizyjny. Pojawił się gościnnie między w takich głośnych tytułach jak: "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Napisała: Morderstwo", "Przystanek Alaska", "Po tamtej stronie", "Mroczne dziedzictwo", "Tajne przez poufne", "Być jak Erica", "Longmire", "Objazd", "Walka z Goliatem", "Amerykańscy bogowie", "Rdzenni i wściekli", "The Last of Us" czy "Król Tulsy".

Aktor w 2000 roku otrzymał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy mówiony album dla dzieci za "Listen to the Storyteller". Greene nominowany był również do nagród SAG Award, Gemini, Canadian Screen Award oraz Film Independent Spirit Award.