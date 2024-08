Kayah, Lady Pank, Kwiat Jabłoni czy Sylwia Grzeszczak byli wśród licznego grona artystów, którzy rozgrzali publiczność podczas pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024. We wtorek na scenie Opery Leśnej odbędzie się między innymi walka o Bursztynowego Słowika.

Top of the Top Sopot Festival 2024 rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do czwartku. Jak co roku sopocka publiczność ma okazję bawić się razem z najlepszymi i najpopularniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej. Wszystkie koncerty można oglądać na żywo na antenie TVN.