Hokejowy romans i polityczny triumf. "Kanada jest państwem queerowym"

Wielkie pieniądze, hokej i relacja dwóch mężczyzn, zrodzona z zaciętej rywalizacji - tak w skrócie można opisać fabułę serialowego przełomu, jakim jest "Gorąca rywalizacja" ("Heated Rivarly"), który od piątku jest dostępny w Polsce w serwisie HBO Max (serwis należy do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Telewizyjna adaptacja książek z serii "Game Changer" Rachel Reid szturmem wzięła światową popkulturę na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, udowadniając, że wszystko jest możliwe.

W pierwszym sezonie warstwa narracyjna skoncentrowana jest na fabule drugiej odsłony serii Reid "Heated Rivarly" z 2019 roku oraz uzupełniona została wątkami z pierwszej części zatytułowanej "Game Changer" z 2018 roku. Jego twórcą, reżyserem i scenarzystą jest kanadyjski filmowiec i aktor Jacob Tierney.

Jeden z najlepszych queerowych seriali w historii

Głównymi bohaterami "Gorącej rywalizacji" są Shane Hollander (Hudson Williams) oraz Ilya Rozanov (Connor Storrie). Poznajemy ich u progu sportowej kariery. Hollander jest graczem Montreal Metros. Urodzony w Moskwie Rozanov szybko zyskuje na popularności jako zawodnik Boston Raiders. Serialowe kluby hokejowe bazują na realnej, odwiecznej rywalizacji pomiędzy Montreal Canadiens i Boston Bruins.

To analogiczny poziom rywalizacji, jak między Lechem Poznań i Legią Warszawa.