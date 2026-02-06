Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Hokejowy romans i polityczny triumf. "Kanada jest państwem queerowym"

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Hudson Williams i Connor Storrie w "Gorącej rywalizacji"
Hudson Williams i Connor Storrie w "Gorącej rywalizacji"
Źródło: HBO Max
Kanadyjski serial "Gorąca rywalizacja" - jeden z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy - w końcu trafił do Polski. Serial nie tylko notuje rekordowe wyniki oglądalności, ale budzi zachwyt "nieoczywistych" odbiorców. Przyglądając się między innymi kanadyjskiej polityce kulturalnej, można zrozumieć, że popularność hokejowego romansu nie jest kwestią przypadku. Artykuł dostępny w subskrypcji

Wielkie pieniądze, hokej i relacja dwóch mężczyzn, zrodzona z zaciętej rywalizacji - tak w skrócie można opisać fabułę serialowego przełomu, jakim jest "Gorąca rywalizacja" ("Heated Rivarly"), który od piątku jest dostępny w Polsce w serwisie HBO Max (serwis należy do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl). Telewizyjna adaptacja książek z serii "Game Changer" Rachel Reid szturmem wzięła światową popkulturę na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, udowadniając, że wszystko jest możliwe.

W pierwszym sezonie warstwa narracyjna skoncentrowana jest na fabule drugiej odsłony serii Reid "Heated Rivarly" z 2019 roku oraz uzupełniona została wątkami z pierwszej części zatytułowanej "Game Changer" z 2018 roku. Jego twórcą, reżyserem i scenarzystą jest kanadyjski filmowiec i aktor Jacob Tierney.

Jeden z najlepszych queerowych seriali w historii

Głównymi bohaterami "Gorącej rywalizacji" są Shane Hollander (Hudson Williams) oraz Ilya Rozanov (Connor Storrie). Poznajemy ich u progu sportowej kariery. Hollander jest graczem Montreal Metros. Urodzony w Moskwie Rozanov szybko zyskuje na popularności jako zawodnik Boston Raiders. Serialowe kluby hokejowe bazują na realnej, odwiecznej rywalizacji pomiędzy Montreal Canadiens i Boston Bruins.

To analogiczny poziom rywalizacji, jak między Lechem Poznań i Legią Warszawa.

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Co kosmos robi z psychiką? Są wyniki eksperymentu z udziałem polskiego astronauty
Zdrowie
Wyspy Czagos
Wysłali okręt i drony w pobliże spornych wysp. Też mają roszczenia
Świat
cholesterol shutterstock_2373621593
Groźne skutki statyn to mit. Badacze rozwiewają wątpliwości
Zdrowie
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Żandarmeria zatrzymała 22-latka
Łódź
Włodzimierz Czarzasty - Thomas Rose
Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"
Polska
shutterstock_1681854325_1
Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"
Zdrowie
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
Prokuratura okręgowa przejmuje sprawę "rondziarzy"
WARSZAWA
Pogotowie gazowe (zdj. ilustracyjne)
Pies sam biegał po wsi. Zgłoszenie uratowało życie właściciela
Kraków
gdansk motlawa
Tłumy na zamarzniętej Motławie. To nie tylko niebezpieczne, ale i nielegalne
Trójmiasto
shutterstock_2211362781
Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
BIZNES
Ursula von der Leyen
To już 20. cios. "Proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu"
BIZNES
szpital shutterstock_2557673751_1
Staż podyplomowy do likwidacji? Lekarze są przeciwni
Piotr Wójcik
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
WARSZAWA
Jest list gończy za Zbigniewem Ziobrą
Ziobro poszukiwany listem gończym
Polska
Torosy na plaży w Mikoszewie
Wiele z nich jest zapomnianych, wróciły za sprawą zimy
METEO
kobieta bol shutterstock_2460733011
Dyskretna pomoc dla potrzebujących. "Srebrne Pudełka" mają przełamać tabu
Zdrowie
31 min
Hudson Williams i Connor Storrie w "Gorącej rywalizacji"
600 milionów minut. Ten serial jest światowym fenomenem
I co teraz?
Gołoledź, zima
Tu wciąż będzie zagrażać nam ślizgawica. IMGW ostrzega
METEO
telefon szpieg hacker
Awaria w sieci Orange
BIZNES
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym (zdjęcie ilustracyjne)
Trutka na szczury w przedszkolu. Dzieci wyszły już ze szpitala
Trójmiasto
Był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt wsiadł za kierownicę po pijanemu. Nie ma zgody na warunkowe umorzenie postępowania
Lublin
Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina, curling
Mało sportowy quiz olimpijski
Adam Michejda, Ewa Żebrowska
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Nie pojawiła się w kościele o zwykłej porze. Poszukiwania matki popularnej prezenterki
Świat
Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy
Polacy "zamarzaliby teraz" gdyby nie węgiel i gaz? Uwaga na te wykresy
Zuzanna Karczewska
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
WARSZAWA
Xi Jinping
Czystka w sektorze finansowym. Były wiceprezes banku ofiarą przywódcy
BIZNES
Zima, śnieg
Silny mróz wróci. Jak zimno będzie
METEO
Samolot linii SAS. Zdjęcie ilustracyjne
Zamiast na pasie zaczął start na drodze kołowania
Świat
shutterstock_2729355655
Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem
Łukasz Figielski
Na szczęście nikt z mieszkańców nie ucierpiał w zdarzeniu
Eksplozja w bloku. Zarzuty dla mieszkańca
Lubuskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica