Jak napisana w 15 minut piosenka stała się hymnem świąt

Choć świąteczny hit Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You" miał swoją premierę 30 lat temu, przed świętami 2024 roku znów trafił na listy przebojów. Na czym polega fenomen tej piosenki?

W 2024 roku pochodzący z wydanego w 1994 roku albumu Mariah Carey "Merry Christmas" utwór znalazł się po raz szósty z rzędu na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. 13 grudnia Spotify ogłosiło, że "All I Want For Christmas Is You" jest pierwszą świąteczną piosenką, która przekroczyła 2 miliardy odtworzeń w serwisie. W kwietniu 2023 roku kawałek został wpisany do Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu, zawierającego nagrania mające kulturowe i historyczne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. Co takiego jest w piosence "All I Want For Christmas Is You", że od trzech dekad uchodzi za hymn świąt Bożego Narodzenia, a jej popularność tylko rośnie? Portal Sky News postanowił przyjrzeć się, co stoi za jej sekretem.

"All I Want for Christmas Is You" - dlaczego kochamy ten utwór

Według dziennikarza muzycznego Nate Sloana "sukces tkwi w jego ponadczasowości". - Mimo że płyta została nagrana w latach 90., jej brzmienie odnalazłoby się w wielu epokach amerykańskiej muzyki popularnej - przekonuje w Sky News. - Od lat 60. niewiele piosenek było w stanie przeniknąć do corocznego "kanonu świątecznego" - dodaje.

Dr Jan Butler, wykładowczyni muzyki popularnej na Oxford Brookes University, wskazuje na budowę piosenki - "długi, wolniejszy wstęp, w którym przeczuwamy, że wydarzy się coś ekscytującego, co czujemy również, czekając na Boże Narodzenie". A potem, gdy piosenka nabiera tempa, jest to "jak przypływ ekscytacji podobny do tego, gdy nadchodzi Boże Narodzenie".

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You Youtube/ Mariah Carey

Gary Trust, dyrektor do spraw list przebojów i operacji danych w magazynie "Billboard" zauważa w Sky News, że połączenie klasyki z nowoczesnymi brzmieniami, a to zawsze "dobry przepis na hit". Do tego to temat bliski słuchaczowi, bo utwór traktuje nie tylko o świętach, ale też o tęsknocie i miłości. Jak przypomina jednak portal, piosenka pochodząca z 1994 roku nie od razu odniosła aż taki sukces. Potrzebowała np. aż 25 lat, by znaleźć się na pierwszym miejscu na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Azzedine Fall, dyrektor muzyczny aplikacji streamingowej Deezer, stwierdził w rozmowie ze Sky News, że piosence bardzo pomógł rozwój technologii. - Znalezienie jej jest teraz znacznie łatwiejsze niż kiedyś - stwierdził.

Hymn świąt na dekady

Sky News zwraca uwagę, że Carey umiejętnie zarządza marketingowo piosenką. Wydaje jej zaktualizowane wersje (w tym tegoroczną edycję z okazji 30. rocznicy), udziela licencji na jej wykorzystanie w filmach - takich jak komedia romantyczna z 2003 roku "To właśnie miłość", a nawet wprowadza na rynek własną linię ozdób świątecznych.

Mariah Carey śpiewa swój hit w The Late Late Show with James Corden Youtube/ The Late Late Show with James Corden

Azzedine Fall stwierdził, że piosenka Mariah Carey jest tak silnie związana ze świętami, że pozostanie ich hymnem jeszcze przez dekady. - Za kolejne 20-30 lat, może nawet 50, wciąż i wciąż Mariah Carey będzie kojarzona z Bożym Narodzeniem. W 2022 roku Walter Afanasieff, współautor i współproducent piosenki, w wywiadzie dla portalu Deadline wspominał, że "All I Want For Christmas Is You" powstało w zaledwie 15 minut w domu Carey. "Zacząłem grać boogie-woogie, coś w rodzaju rocka. Mariah wtrąciła się i zaczęła śpiewać: I don't want a lot for Christmas" - mówił. Afanasieff dodał, że Carey wymyśliła tekst i melodię, natomiast on skomponował "całą muzykę". ZOBACZ TEŻ: "Moje serce pękło". Matka i siostra Mariah Carey zmarły tego samego dnia

Autorka/Autor:jjk//am

Źródło: Sky News