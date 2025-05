Gigantyczny blender, sauna i radziecki pies. Co zobaczymy na Eurowizji 2025?

Konkurs Piosenki Eurowizji znany jest z ekscentrycznych występów. Nie zabraknie ich również w tym roku. Spośród 37 utworów, które zostaną zaprezentowane w tej edycji konkursu, wybraliśmy 15 - naszym zdaniem najbardziej oryginalnych.

Trwa tydzień eurowizyjny. Pierwszy półfinał zobaczymy już dziś - we wtorek, 13 maja; drugi - 15 maja; a finał - 17 maja. Wcześniej w Bazylei, gdzie w tym roku odbywa się Konkurs Piosenki Eurowizji, miały miejsce próby wszystkich wykonawców. Organizatorzy zdecydowali się na dość ograniczony dostęp do materiałów z pierwszych dwóch prób - z każdego występu udostępniono kilka zdjęć, 30-sekundowy klip oraz opis na oficjalnym eurowizyjnym blogu w portalu Reddit. Na podstawie tych informacji wybraliśmy najbardziej ekscentryczne i oryginalne występy, które będziecie mogli zobaczyć podczas finałów. Zaznaczamy jednak, że między próbami a finałami w występach mogą jeszcze zajść drobne zmiany.

Wśród tegorocznych uczestników zauważyliśmy dwa wyraźne trendy. Jednym z nich jest gigantyczny rekwizyt. Zdecydowała się na niego niemal połowa reprezentacji. Tak jak jedna z faworytek, reprezentująca Finlandię, Erika Vikman, która w końcówce swojego utworu stoi na wielkim mikrofonie ze statywem (z którego buchają iskry) zawieszonym wysoko nad sceną. Reprezentacja niemiecka, czyli duet Abor & Tynna, również postawiła na duży rekwizyt, którym jest ogromny boom box. Trio z Wielkiej Brytanii - Remember Monday - śpiewa w towarzystwie gigantycznego kryształowego żyrandola, który wygląda, jakby przed chwilą spadł i rozbił się na podłodze.

Erika Vikman podczas prób w Bazylei Źródło: Alma Bengtsson/EBU

Kolejnym trendem jest pokazanie, że potrafi się śpiewać w trudnych warunkach - mamy więc śpiewanie do góry nogami (Słowenia), w locie (Polska), będąc ciągniętym po podłodze (Serbia) czy zasypywanym przez piasek (Francja), walcząc ze sztormem na łodzi (Austria), podczas ćwiczeń na dmuchanej piłce (Malta), wspinając się po rusztowaniu (Cypr), tańcząc w rycerskiej zbroi (Norwegia), z zasłoniętymi oczami (Czarnogóra), czy też podczas biegania po bieżni (Armenia).

Co jeszcze zaskoczy nas podczas finałów?

San Marino - Gabry Ponte - "Tutta l'Italia"

Rzadko kiedy kraj na Eurowizji reprezentuje DJ, a jeszcze rzadziej taki DJ jak Gabry Ponte. Reprezentant San Marino znany jest przede wszystkim z eurodance'owego zespołu Eiffel 65, który jest odpowiedzialny za hit "Blue (Da Ba Dee)". Droga Pontego na Eurowizję też jest dość nietypowa - Włoch próbował startować we włoskim festiwalu w Sanremo, który pełni również funkcję preselekcji do Eurowizji, ale jego aplikacja została odrzucona, jako że Sanremo to konkurs wokalistów, a nie DJ-ów. Piosenka jednak tak bardzo spodobała się organizatorom, że wykorzystali ją jako dżingiel tegorocznej edycji. Numer stał się również hitem wśród osób oglądających Sanremo - w mediach społecznościowych można było znaleźć zapytania, czy Włoch nie może jednak reprezentować utwór "Tutta l'Italia". Ponte nie poddał się i swój utwór zgłosił do preselekcji w San Marino, których zasady nie zabraniają uczestnictwa osobom spoza kraju. Tam zwyciężył bez problemu.

Chociaż Ponte reprezentuje San Marino jako DJ, to w eurowizyjnej piosence nie może zabraknąć wokalu. Dlatego na scenie towarzyszyć mu będą wokaliści, którzy jednak nie chcą pokazywać swoich twarzy. Wystąpią więc, podobnie jak obecni na scenie muzycy, w maskach, a główną gwiazdą pozostanie Ponte ustawiony za konsolą. Na wizualizacjach w tle pojawią się między innymi znane włoskie zabytki, jak rzymska fontanna di Trevi czy Koloseum. W końcu to najbardziej włoska piosenka w tegorocznej stawce - tyle że nie reprezentuje Włoch.

Islandia - Væb - "Róa"

Bracia Matthías Davíð Matthíasson i Hálfdán Helgi Matthíasson tworzący duet Væb otworzą w tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji - wystąpią jako pierwsi podczas wtorkowego półfinału. Chociaż piosenka opowiada o budowaniu łodzi, a następnie o płynięciu nią (a zwłaszcza wiosłowaniu), to stroje zespołu przywodzą na myśli raczej srebrne kosmiczne skafandry. Ten dualizm oddany jest również w warstwie muzycznej - utwór brzmi jak szanta, ale stworzona w erze TikToka.

Na scenie pojawi się również wielka łódź, podobnie jak stroje oznaczona logiem Væb. Tancerze będą ubrani w futurystyczne wersje strojów rybackich - srebrne spodnie z szelkami, islandzkie swetry oraz charakterystyczne rybackie kapelusze. Tak, również srebrne.

Na wizualizacjach za to zobaczymy widoki rodem z gry Minecraft, między innymi geometryczny wulkan na środku oceanu.

Austria - JJ - "Wasted Love"

Jeden z faworytów do tegorocznego zwycięstwa, reprezentujący Austrię JJ zdecydował się na bardzo nietypowy efekt - jego występ zostanie pokazany telewidzom w czerni i bieli.

Podobnie jak u Væb, chociaż tym razem w smutnym anturażu, na scenie pojawi się łódź. Podczas swojego występu JJ będzie śpiewał operowym głosem i jednocześnie walczył ze sztormem, który zostanie stworzony za pomocą efektów wizualnych oraz wytwornicy wiatru. W najbardziej dramatycznym momencie, kiedy łódź zdaje się być wciągana przez wir, na wizualizacjach pojawia się latarnia - symbol nadziei. Wszystko nawiązuje do tekstu piosenki oraz teledysku, w którym kluczowym elementem jest woda.

Ciekawym rekwizytem w występie JJ jest również łódeczka zrobiona z papieru, która zdaje się płynąć do wokalisty w powietrzu na początku jego występu.

JJ podczas prób w Bazylei Źródło: Sarah Louise Bennett/EBU

Australia - Go-Jo - "Milkshake Man"

Główny element występu Australii to stojący na scenie gigantyczny blender - element niezbędny do przygotowania tytułowego milkshake'a. Rekwizyt nie pełni jednak jedynie funkcji dekoracji. W pewnym momencie wokalista wchodzi do środka, gdzie pochłania go biały dym, który pozwala niepostrzeżenie zmienić kostium.

Początkowo Go-Jo ma na sobie strój "marynarski", który zmienia się w błyszczący, obcisły kostium. Na jednym ze zdjęć widać, że występ kończy półnagi - możemy więc założyć, że dojdzie do co najmniej dwóch zmian. Wszystko utrzymane jest w klimacie retro, podobnie jak teledysk piosenki nawiązujący do popularnej w Australii firmy zajmującej się sprzedażą lodów z furgonetek. Występ zacznie się od pokazanej na ekranach reklamy, w której Go-Jo występuje jako entuzjastyczny sprzedawca. Wizualizacje pełne są neonowych kolorów, a w klimat wpisuje się też solo wykonane na keytarze.

Go-Jo podczas prób w Bazylei Źródło: Alma Bengtsson/EBU

Szwecja - KAJ - "Bara Bada Bastu"

Kolejni pretendenci do eurowizyjnego tronu, czyli reprezentujący Szwecję Finowie, śpiewający o saunie, postawili na bardzo rozbudowany - i to dosłownie - staging (czyli to, jak utwór jest przedstawiony na scenie). Zaczynamy w lesie, w którym znajdują się członkowie zespołu zebrani wokół umieszczonego w centrum sceny ogniska. Jeden z nich smaży na nim kiełbaskę, a za nimi ułożone są stosy drewna.

Scena jednak dynamicznie się zmienia - drewniane pale zostają w pewnym momencie obrócone i stają się wnętrzem sauny. Do muzyków z KAJ dołączają tancerze, którzy ubrani są jak do sauny właśnie - przepasani ręcznikami. W dłoniach zaś dzierżą gałązki używane do pobudzania krążenia krwi.

Z tancerzami mocno kontrastują sami członkowie zespołu w brązowo-zielonych garniturach, a jeden z nich nie rozstaje się z akordeonem. Ten już i tak dość ekstrawagancki występ uzupełnia jeszcze charakterystyczny układ taneczny. A ponieważ w saunie musi być gorąco - nie zabraknie też licznych efektów pirotechnicznych.

Cypr - Theo Evan - "Shh"

Cypryjska piosenka "Shh" jest zbudowana jak zagadka - opisywana jest w niej tajemnicza postać, a rozwiązanie, kim jest, poznamy podczas występu Theo Evana w Bazylei. Na zdjęciach i filmiku z prób można je już jednak znaleźć. Na scenie zbudowane są dwie metalowe wieże, przypominające rusztowanie, na których znajdują się wokalista oraz tancerze. Razem wyglądają jak postać o wielu twarzach i kończynach, wpisana w okrąg niczym "Człowiek witruwiański" Leonarda da Vinci.

W trakcie występu wieże przemieszczają się po scenie, tworząc różne formacje, a tancerze oraz sam Evan wykorzystują je w choreografii. Zdaniem osób, które widziały próby, całość przypomina trening gimnastyki sportowej.

Estonia - Tommy Cash - "Espresso Macchiato"

Występ estońskiego rapera Tommy'ego Casha jest jednocześnie jednym z najbardziej ekscentrycznych, jak i enigmatycznych w tegorocznym konkursie. Zaczyna się od wokalisty śpiewającego do uniesionego w dłoni, pogniecionego papierowego kubka po kawie, podpisanego - jakżeby inaczej - "Tommy Cash". Nad sceną znajduje się napis "Winners Cafe", czyli "kawiarnia zwycięzców". Na wizualizacjach zobaczymy też wielki samolot, również podpisany pseudonimem wokalisty.

Cashowi towarzyszą ochroniarze, którzy pełnią również rolę tancerzy. Kiedy utwór nabiera tempa, wykonują wspólnie skomplikowaną choreografię, której głównym elementem są przypominające spaghetti nogi (trzeba przyznać, że współgra to z tekstem wykonanym częściowo w broccolino - języku włosko-amerykańskich mieszkańców Brooklynu). Pojawiają się też elementy waackingu - tańca wymyślonego w erze disco lat 70. w klubach Los Angeles. Ochroniarze ustawiają się też wspólnie w formacje przypominające między innymi osobę na motorze, wielki fotel czy front budynku. Co ciekawe, jednym z tancerzy w estońskim występie jest Polak - Kajtek Januszkiewicz, którego Cash zauważył na platformie TikTok.

Wokalista ma na sobie granatowy garnitur z żółtą samoprzylepną karteczką w klapie z napisem "I <3 EUROVISON" oraz sięgający niemal kolan czerwony krawat. Strój Casha oraz jego ruchy mogą przywodzić na myśl prezydenta USA Donalda Trumpa. Ochroniarze wokół, jak również podkreślanie swojej wielkości (chociażby w tekście piosenki czy też wizualizacjach), mają być kolejnymi elementami, które wskazują na to, że Cash nawiązuje do amerykańskiego przywódcy. Sam artysta jednak ani tego nie potwierdza, ani nie zaprzecza, a interpretację swojego występu pozostawia widzom konkursu. Podkreśla tylko jedno: wszystkich nas łączy miłość do kawy.

Irlandia - Emmy - "Laika Party"

Irlandię w tym roku reprezentuje Norweżka, a gdyby za mało było narodowych zawiłości, to piosenka nawiązuje do Związku Radzieckiego. Opowiada bowiem o Łajce - bezpańskim psie z moskiewskich ulic, który został wysłany w kosmos w 1957 roku, gdzie niestety stracił życie.

Emmy w swojej piosence opowiada alternatywną wersję historii, w której Łajka nigdy nie umarła, a zamiast tego ma swoją własną imprezę w kosmosie. Utwór jest swego rodzaju nostalgicznym hołdem dla Łajki utrzymanym w stylistyce disco. Nie dziwi więc, że scena podczas tego występu zdominowana jest przez kosmiczne dekoracje i wizualizacje. Emmy stoi na platformie, która przypomina lądownik. Zarówno ona, jak i tancerze oraz klawiszowiec w gwiezdnych ciemnych okularach, ubrani są w błyszczące, srebrne stroje, które przywodzą na myśl kosmonautów. Charakterystycznym ruchem wykonywanym podczas choreografii jest machanie rękami za plecami przypominające merdający psi ogon.

Na wizualizacjach pojawiają się przebrane za astronautów, maszerujące na dwóch łapach animowane psy, planety, jak również wielka konstelacja w kształcie… psa oczywiście.

Emmy podczas prób w Bazylei Źródło: Sarah Louise Bennett/EBU

Belgia - Red Sebastian - "Strobe Lights"

Występ Belgii, zgodnie z pseudonimem wykonawcy, jest skąpany w czerwieni, w którą przyodziani są wokalista i tancerze. Wylewa się ona również na scenę za pomocą licznych świateł.

Najciekawszym pomysłem występu jest jednak zwielokrotnienie Red Sebastiana - na scenie towarzyszy mu trzech tancerzy, którzy funkcjonują jako jego sobowtóry. Są ubrani w podobne stroje i, podobnie jak belgijski artysta, mają zafarbowane na czerwono krótkie włosy. Nie powtarzają jednak dokładnie jego ruchów, a tworzą spójną choreografię, która robi naprawdę duże wrażenie.

Słowenia - Klemen - "How Much Time Do We Have Left"

Piosenka Klemena to jedna z najbardziej wzruszających ballad w tegorocznym konkursie. Opowiada o momencie, w którym dowiedział się o diagnozie swojej żony, która zachorowała na rzadką odmianę raka. To wywrócenie życia do góry nogami ma symbolizować dosłowne odwrócenie Klemena do góry nogami na scenie - w takiej pozycji, wsparty przez dwóch tancerzy, wykonuje część swojego utworu.

Na scenie pojawia się też prawdziwa żona wokalisty - aktorka Mojca Fatur, co zwielokrotnia poruszający wymiar jego piosenki.

Chociaż na Eurowizji zdecydował się pójść wzruszającą drogą, to wcześniej Klemen był znany głównie ze swojego talentu parodystycznego - w swoich występach udawał już między innymi Putina, papieża Franciszka czy Angelę Merkel. Przed Konkursem Piosenki Eurowizji opublikował film, w którym przemienia się w dotychczasowych zwycięzców konkursu od 2000 roku włącznie.

Włochy - Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Chociaż Lucio Corsi nie wygrał festiwalu w Sanremo, to właśnie on będzie reprezentował w tym roku Włochy. Powodem takiej sytuacji jest rezygnacja Olly’ego, który zajął pierwsze miejsce.

Występ Corsiego wyróżnia przede wszystkim jego styl. Ubrany w strój przypominający glam rockowe kostiumy Davida Bowiego lub Lady Gagi i pomalowany w stylistyce włoskiej Comedii Dell’Arte śpiewa piosenkę przywodzącą na myśl dawne czasy we włoskiej muzyce. Za plecami ma zaś dwa ogromne głośniki. W telewizji na wszystko zostanie nałożony filtr sepii, który ma spotęgować klimat retro.

Interesującym elementem występu są dodane po angielsku napisy, które wszystkim tym, którzy nie znają włoskiego, mogą przybliżyć przesłanie wokalisty o odnajdywaniu swojej tożsamości i odwadze bycia sobą.

Lucio, który jest multiinstrumentalistą, podczas występu gra na pianinie, gitarze elektrycznej oraz harmonijce. Żeby być precyzyjnym, warto dodać, że o ile dwa pierwsze instrumenty nie będą nagłośnione (tak jak dzieje się to w niemal wszystkich eurowizyjnych występach w obecnych czasach), tak solo na harmonijce będzie jednym z rzadkich przypadków wykonania muzyki na żywo.

Malta - Miriana Conte - "Serving"

Owiana kontrowersjami piosenka Malty ma niemal równie kontrowersyjny pomysł na występ. Na scenie zobaczymy przede wszystkim wielkie, czerwone usta, a w środku nich obracającą się dyskotekową kulę.

Miriana Conte zmienia strój w trakcie utworu - na początku ma na sobie jasnożółtą suknię z czarnymi elementami. Później zobaczymy ją w obcisłym, czerwonym, błyszczącym kostiumie w panterkę (łącznie z panterkowymi butami na koturnach). Tancerze mają zaś na sobie czerwone futerka i czarną bieliznę oraz długie, czarne buty na wysokich obcasach.

Na wizualizacjach znajdą się między innymi tańczące nogi, kwiaty, słowa piosenki oraz - podobnie jak w stroju - motyw panterki. Nie zabraknie też znaku rozpoznawczego Conte, który prezentowała na preselekcjach oraz koncertach poprzedzających Konkurs Piosenki Eurowizji - dmuchanych piłek do ćwiczeń, które będą istotnym elementem choreografii.

Miriana Conte podczas prób w Bazylei Źródło: Sarah Louise Bennett/EBU

Serbia - Princ - "Mila"

Pseudonim serbskiego wykonawcy o dziwo nie jest związany z legendarnym muzykiem Prince’em, a zupełnie innym księciem - tym znanym z animowanej baśni "Piękna i Bestia", do którego porównał go jego znajomy.

Princ ma jeden z najlepszych wokali w konkursie. Ma też zaplecze musicalowe - grał Jezusa w "Jesus Christ Superstar", był także wokalistą zespołu rockowego. Swoje umiejętności chce ewidentnie udowodnić w konkursowym występie. W kluczowym momencie jest ciągnięty po ziemi przez tancerzy - i nie przestaje śpiewać.

To niejedyny wymagający fizycznie moment, a Princ ani na chwilę nie obniża poziomu swojego śpiewu.

Princ podczas prób w Bazylei Źródło: Alma Bengtsson/EBU

Łotwa - Tautumeitas - "Bur Man Laimi"

Tautumeitas to sześcioosobowa grupa łącząca nowoczesne brzmienia z tradycyjną muzyką bałtycką. Ich utwór "Bur Man Laimi" wykonany jest w całości po łotewsku, co nie zdarzało się w ostatnich latach na Eurowizji.

Cały występ ma bardzo mistyczny i teatralny klimat. Członkinie przypominają wyglądem wodne nimfy. Mają na sobie srebrzyste stroje i rękawice przypominające pazury, zaś na głowach - przezroczyste ozdoby zrobione niczym z wody bądź lodu. Ich fryzury zostały wykonane w taki sposób, aby sprawiały wrażenie mokrych i lepiących się do ciała - podobnie jak makijaż.

Nad sceną znajduje się kurtyna zrobiona z pojedynczych sznureczków, która wygląda niczym wodospad lub tafla wody. Jest ona kluczowym elementem występu - członkinie grupy chowają się za nią czy też oplatają sznurkami.

Światła i dym na scenie dają z kolei wrażenie udziału w pradawnym rytuale leśnych wróżek. To uczucie uzupełnia tajemniczy układ choreograficzny Łotyszek, które tworzą wspólnie skomplikowane, eteryczne figury, przenosząc nas na trzy minuty do zupełnie innego świata.

Tautumeitas podczas prób w Bazylei Źródło: Alma Bengtsson/EBU

Armenia - Parg - "Survivor"

Kolejną osobą, która na tegorocznej Eurowizji łączy muzykę nowoczesną z tradycyjnymi elementami, jest reprezentujący Armenię Parg.

Mieliśmy już gimnastykę artystyczną i fitness na piłkach - przyszła pora na bieganie. Większość występu Parga odbywa się na bieżni, która jest umieszczona w środkowej części sceny. Wokalista biegnie, jednocześnie wykrzykując słowa refrenu i zwalnia w innych partiach utworu. Wykonuje też na bieżni skomplikowaną choreografię. Pod koniec piosenki sprzęt zaczyna dymić tak, jakby płonął.

Parg ubrany jest w kamizelkę i spodnie. Występ kończy jednak półnagi, a górna partia jego ciała jest ucharakteryzowana tak, jakby był ubrudzony ziemią bądź smarem.

Parg podczas prób w Bazylei Źródło: Sarah Louise Bennett/EBU

A co z Polską?

Do oryginalnych eurowizyjnych występów na pewno można zaliczyć też Polskę i utwór "GAJA". Justyna Steczkowska, która sama o sobie mówi, że "ma 152 lata, ale wygląda na 52", zachwyca nie tylko czterooktawowym głosem, ale również swoją formą fizyczną. Podczas występu między innymi utrzymuje się w powietrzu na linach siłą swoich dłoni; tańczy, biega, gra na skrzypcach oraz kręci się w kółko - a to wszystko nie popełniając błędów wokalnych.

Na scenie pojawią się tancerze wyglądający jak gladiatorzy, zaś na wizualizacjach - smok i narodziny wszechświata. Więcej o występie Steczkowskiej, która pojawi się na eurowizyjnej scenie dokładnie 30 lat po swoim poprzednim występie w konkursie, przeczytacie tutaj.

Steczkowska na próbach przed Eurowizją Źródło: Corinne Cumming EBU, Sarah Louise Bennett EBU