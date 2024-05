"Jesteś wspaniała i dałaś z siebie wszystko", "(Luna) zostawiłaś całe swoje serce na tej scenie i to było widać!”, "Jestem zaskoczona wynikami, bo byłam pewna wejścia do finału!", "Cały występ był na prawdę świetny i super nas zaprezentowałaś", "Byłaś świetna Luna. Nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia" - pisali pod wpisem Luny w mediach społecznościowych internauci. Do jej wtorkowego występu odniósł się także Ralph Kamiński. "Po obejrzeniu wszystkich dzisiejszych występów uważam, że Luna zasługiwała na finał" - napisał artysta na X (dawniej Twitter).

W mediach społecznościowych dominowały wyrazy wsparcia i uznania dla Luny. Nie obeszło się też jednak bez głosów krytyki. Internauci zarzucali reprezentantce Polski przede wszystkim niedociągnięcia pod względem wokalnym. "Uważam, że jej głos brzmiał jakby chciała ale nie mogła", "Mimo że sceneria była naprawdę dobra, to śpiew niestety to zepsuł. Śpiewała za cicho i do tego, jakby chciała uniknąć tych wysokich tonacji" - pisali użytkownicy X. Inni zwracali uwagę na fakt, że za całokształt wokalu odpowiadał nie tylko głos samej wokalistki, lecz także użyte przez nią nagłośnienie. "Czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego Luna nie mogła mieć mikrofonu przypiętego do twarzy, zamiast tego trzymanego w ręku przez co jej głos tak często uciekał?" - zastanawiała się jedna z komentujących.