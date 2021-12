Europejskie Nagrody Filmowe przyznane. Międzynarodowa koprodukcja z najważniejszą nagrodą

Jasna Djuricic i Anthony Hopkins z Europejskimi Nagrodami Filmowymi dla aktorki i aktora roku

Oprócz "Quo Vadis, Aida?" do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii najlepszy europejski film nominowani byli: "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena, "Ojciec" Floriana Zellera, "The Hand of God" Paolo Sorrentino oraz "Titane" Julii Ducournau.