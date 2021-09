Nagrody Emmy 2021 rozdane. "The Crown", "Ted Lasso" i "Gambit królowej" najlepszymi serialami roku

Nagrody Emmy 2021 trafiły w ręce laureatów. "The Crown", "Ted Lasso" oraz "Gambit królowej" nagrodzone zostały w najważniejszych kategoriach serialowych. Twórcy "The Crown" zdobyli Emmy we wszystkich możliwych kategoriach.

Emmy 2021 rozdane. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej (Akademia Telewizyjna) przyznała swoje doroczne nagrody - Emmy - po raz 73. W związku z tym, że są analogicznymi wyróżnieniami jak Nagrody Akademii w świecie filmu, nagrody Emmy nazywa się często "telewizyjnymi Oscarami".

W związku z ograniczeniami, jakie obowiązują w powodu pandemii COVID-19, liczba osób została w tym roku ograniczona. Chociaż gala odbyła się w Los Angeles, to była również część zdalna. Część zaproszonych gości zgromadziła się w londyńskim Soho House.

Emmy 2021. Najlepsze seriale i najlepsi twórcy

Największym wygranym tegorocznej nocy Emmy są twórcy serialu "The Crown", którzy zdominowali wszystkie kategorie dotyczące serialu dramatycznego. I to właśnie Brytyjczycy zgarnęli Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Najlepszym serialem komediowym został - i tu nie było żadnych niespodzianek - "Ted Lasso". Natomiast niespodziewany werdykt podano jako ostatni: najlepszym miniserialem został uznany "Gambit królowej".

Emmy rozdane zostały 73. raz Kathy Hutchins / Shutterstock

Za najlepszą reżyserię serialu dramatycznego doceniona została pochodząca z Nowej Zelandii Jessica Hobbs za odcinek "War" serialu "The Crown". Ten sam odcinek został nagrodzony w kategorii najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym, a statuetkę odebrał Peter Morgan.

- Niewiele kobiet wygrało tę nagrodę, więc czuję, że korzystam z dokonań wspaniałych ludzi i jestem im wdzięczna za przetarcie szlaku - powiedziała Hobbs, odbierając statuetkę w Londynie.

Za najlepszy scenariusz do serialu komediowego nagrodzono Lucię Aniello, Paula W. Downsa oraz Jen Statsky za scenariusz odcinka "There Is No Line" serialu "Hacks". Za ten sam odcinek Lucia Aniello odebrała Emmy w kategorii najlepsza reżyseria w serialu komediowym.

Emmy 2021 za scenariusz do miniserialu, antologii bądź filmu telewizyjnego trafiła w ręce do Michaeli Coel, autorki serialu "Mogę cię zniszczyć". Coel jest pierwszą Afroamerykanką, która wygrała w tej kategorii. Statuetkę w kategorii najlepsza reżyseria miniserialu, antologii bądź filmu telewizyjnego otrzymał Scott Frank za serial "Gambit królowej".

Najlepszym programem typu talent show został "RuPaul's Drag Race".

Emmy 2021. Najlepsze aktorki i aktorzy

Warto zauważyć, że we wszystkich 12 kategoriach aktorskich statuetki trafiły w ręce białych aktorek i aktorów. Wśród pierwszych komentarzy amerykańskich mediów fakt ten budzi mieszane uczucia.

Najlepszą aktorką w serialu komediowym została Jean Smart za główną rolę w "Hacks". To czwarta Emmy w dorobku aktorki. Smart o mało co nie zrezygnowała z roli, gdy w trakcie zdjęć zmarł jej mąż Richard Gilliland w marcu tego roku. Swoje podziękowania rozpoczęła od wspomnienia zmarłego.

Najlepszym aktorem w serialu został Jason Sudeikis za tytułową rolę w "Ted Lasso". Gwiazdor był nominowany w czterech kategoriach - w tym dwukrotnie za najlepszy scenariusz do serialu komediowego. Jego koledzy z planu: Hannah Waddingham oraz Brett Goldstein zdobyli Emmy w kategoriach za najlepsze role drugoplanowe w serialu komediowym.

Emmy 2021 w kategoriach aktorskich za role w serialu dramatycznym w całości trafiły w ręce gwiazd serialu "The Crown". Olivia Colman, która wcieliła się w postać królowej Elżbiety II, została najlepszą aktorką. Josh O'Connor nagrodzony został za rolę księcia Karola, Gillian Anderson - za drugoplanową rolę Margaret Thatcher oraz Tobias Menzies za drugoplanową rolę księcia Edynburga Filipa.

Kate Winslet otrzymała Emmy za rolę w miniserialu "Mare of Easttown". Grający w nim role drugoplanowe: Evan Peters oraz Julianne Nicholson również otrzymali "telewizyjne Oscary" za swoje kreacje aktorskie. Emmy w kategorii najlepszy aktor w miniserialu, antologii bądź filmie telewizyjnym otrzymał Ewan McGregor za niesamowitą rolę tytułową w "Halstonie".

Nagrody Emmy 2021. Gwiazdy na czerwonym dywanie Reuters TV

EMMY 2021. LISTA NOMINOWANYCH I NAGRODZONYCH (najważniejsze kategorie)

Emmy 2021 - Najlepszy serial komediowy

"Czarno to widzę" "Cobra Kai" "Stewardesa" "Hacks" "Pen15" "The Kominsky Method" "Ted Lasso" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepszy serial dramatyczny

"The Boys" "Bridgertonowie" "The Crown" - WYGRANA "Opowieść podręcznej" "Kraina Lovecrafta" "The Mandalorian" "Pose" "Tacy jesteśmy"

Emmy 2021 - Najlepszy miniserial, antologia serialowa bądź film telewizyjny

"Mogę cię zniszczyć" "Mare of Easttown" "Gambit królowej" - WYGRANA "The Underground Railroad" "WandaVision"

Emmy 2021 - Najlepszy talent show

"The Amazing Race" "Nailed It" "RuPaul's Drag Race" - WYGRANA "Top Chef" "The Voice"

Emmy 2021 - Najlepszy talk show

"Conan" "The Daily Show with Trevor Noah" "Jimmy Kimmel Live!" "Last Week Tonight with John Oliver" - WYGRANA "The Late Show with Stephen Colbert"

Emmy 2021 - Najlepszy program rozrywkowy ze skeczami

"A Black Lady Sketch Show" "Saturday Night Live" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepsze programy specjalne na żywo

"Celebrating America - An Inauguration Nigth Special" "The 63rd Annual Grammy Awards" "The Oscars" "The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show Starring The Weekend" "Stephen Colbert's Election Night 2020: Democracy's Last Stand Building Back America Great Again Better 2020" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepsze programy specjalne

"Bo Burnham: Inside" "David Byrne's American Utopia" "8:46 - Dave Chappelle" "Przyjaciele - Spotkanie po latach" "Hamilton" - WYGRANA "A West Wing Special to Benefit When We All Vote"

Emmy 2021 - Najlepszy aktor w serialu komediowym

Anthony Anderson "Czarno to widzę" Michael Douglas "The Kominsky Method" William H. Macy "Shameless" Jason Sudeikis "Ted Lasso" - WYGRANA Kenan Thompson "Kenan"

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Aidy Bryant "Shrill" Kaley Cuoco "Stewardesa" Allison Janney "Mamuśka" Tracee Ellis Ross "Czarno na widzę" Jean Smart "Hacks" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown "Tacy jesteśmy" Jonathan Majors "Kraina Lovecrafta" Josh O'Connor "The Crown" - WYGRANA Rege-Jean Page "Bridgertonowie" Billy Porter "Pose" Matthew Rhys "Perry Mason"

Nagrody Emmy 2021. Gwiazdy na czerwonym dywanie

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Uzo Aduba "Terapia" Olivia Colman "The Crown" - WYGRANA Emma Corrin "The Crown" Elisabeth Moss "Opowieść podręcznej" Mj Rodriguez "Pose" Jurnee Smollett "Kraina Lovecrafta"

Emmy 2021 - Najlepszy aktor w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym

Paul Bettany "WandaVision" Hugh Grant "Od nowa" Ewan McGregor "Halston" - WYGRANA Lin-Manuel Miranda "Hamilton" Leslie Odom Jr. "Hamilton"

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym

Michaela Coel "Mogę cię zniszczyć" Cynthia Erivo "Geniusz" Elizabeth Olsen "WandaVision" Anya Taylor-Joy "Gambit królowej" Kate Winslet "Mare of Easttown" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Carl Clemons-Hopkins "Hacks" Brett Goldstein "Ted Lasso" - WYGRANA Brendan Hunt "Ted Lasso" Nick Mohammed "Ted Lasso" Paul Reiser "The Kominsky Method" Jeremy Swift "Ted Lasso" Kenan Thompson "Saturday Night Live" Bowen Yang "Saturday Night Live"

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Aidy Bryant "Saturday Night Live" Hannah Einbinder "Hacks" Kate McKinnon "Saturday Night Live" Rosie Perez "Stewardesa" Cecily Strong "Saturday Night Live" Juno Temple "Ted Lasso" Hannah Waddingham "Ted Lasso" - WYGRANA

Emmy 2021 - Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Giancarlo Esposito "The Mandalorian" O-T Fagbenle "Opowieść podręcznej" John Lithgow "Perry Mason" Tobias Menzies "The Crown" - WYGRANA Max Minghella "Opowieść podręcznej" Chris Sullivan "Tacy jesteśmy" Bradley Whitford "Opowieść podręcznej" Michael K. Williams "Kraina Lovecrafta"

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Gillian Anderson "The Crown" - WYGRANA Helena Bonham Carter "The Crown" Madeline Brewer "Opowieść podręcznej" Ann Dowd "Opowieść podręcznej" Aunjanue Ellis "Kraina Lovecrafta" Emerald Fennell "The Crown" Yvonne Strahovski "Opowieść podręcznej" Samira Wiley "Opowieść podręcznej"

Emmy 2021 - Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym

Thomas Brodie-Sangster "Gambit królowej" Daveed Diggs "Hamilton" Paapa Essiedu "Mogę cię zniszczyć" Jonathan Groff "Hamilton" Evan Peters "Mare of Easttown" - WYGRANA Anthony Ramos "Hamilton"

Emmy 2021 - Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii serialowej bądź filmie telewizyjnym

Renée Elise Goldsberry "Hamilton" Kathryn Hahn "WandaVision" Moses Ingram "Gambit królowej" Julianne Nicholson "Mare of Easttown" - WYGRANA Jean Smart "Mare of Easttown" Phillipa Soo "Hamilton"

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl