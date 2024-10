Eminem zostanie dziadkiem

Eminem ogłosił, że zostanie dziadkiem. Raper poinformował o tym w wydanym w czwartek teledysku do piosenki "Temporary". Na wideo zobaczyć można moment, w którym 51-latek dowiaduje się, że jego córka spodziewa się dziecka. Klip zawiera też archiwalne nagrania Hailie Jade Mathers oraz kilka ujęć z jej niedawnego ślubu.

Eminem wydał w czwartek teledysk do piosenki "Temporary". Tekst nagranego w duecie ze Skylar Grey utworu napisany jest z perspektywy przyszłości. Raper pociesza w nim córkę po swojej śmierci. "Napisałem tę piosenkę dla ciebie Hailie Jade, by pomóc ci poradzić sobie z życiem, teraz gdy mnie nie ma" - śpiewa w jego fragmencie Eminem. "Hailie, skarbie, przestań (płakać), wytrzyj oczy, to nie jest na zawsze – dodaje dalej.