"Najlepszy tata na świecie". Córki Bruce'a Willisa podzieliły się wspólnymi zdjęciami

Żona Bruce'a Willisa apeluje do mediów

Wiosną 2022 roku, ze względu na problemy zdrowotne, jeden z największych gwiazdorów kina akcji zakończył karierę. W połowie lutego 2023 roku rodzina aktora przekazała, że "jego stan się pogorszył", a choroba, z którą się on zmaga, to otępienie czołowo-skroniowe, czyli jeden z rodzajów demencji. Neurolożka dr Anna Filipek-Gliszczyńska wyjaśniała na antenie TVN24, że jest to "choroba neurodegeneracyjna, która dotyczy głównie obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i zachowanie". Od czasu zdiagnozowania u aktora otępienia czołowo-skroniowego jego małżonka regularnie zabiera w mediach głos, usiłując zwiększyć świadomość na temat tej i innych form demencji. Okazjonalnie dzieli się także nowymi informacjami w sprawie stanu zdrowia aktora i ukazuje, jak obecnie wygląda jego życie. W marcu tego roku Emma Heming zamieściła w mediach społecznościowych serię filmów na temat sposobu, w jaki niektóre media przedstawiają życie jej męża i innych osób chorych na demencję. - Jestem wzburzona - stwierdziła już na samym początku. Jak dalej wyjaśniła, chwilę wcześniej zobaczyła nagłówek prasowy, który sugerował, jakoby w życiu aktora, po wykryciu otępienia czołowo-skroniowego, "nie było już radości". - Powiem tylko, że jest to dalekie od prawdy - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Była żona otwarcie o zdrowiu Bruce'a Willisa. "W tym można znaleźć wielkie piękno"