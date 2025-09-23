Logo strona główna
Kultura i styl

Zmarła Claudia Cardinale

Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Źródło: DPA/PAP/EPA
Claudia Cardinale - ikona włoskiego kina i jedna z najsłynniejszych aktorek w historii - zmarła w wieku 87 lat. O jej śmierci poinformowała agencja AFP.

Claudia Cardinale zyskała międzynarodową sławę dzięki filmowi "Osiem i pół" Federico Felliniego oraz "Lampartowi" (1963).

Rosnąca popularność otworzyła jej szybko drzwi do hollywoodzkich produkcji. Wystąpiła w komedii "Różowa Pantera" (1963) w reżyserii Blake'a Edwardsa, w 1966 r. w "Zawodowcach" Richarda Brooksa, a w 1968 r. w filmie Sergio Leone "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie".

W 2002 roku otrzymała nagrodę za całokształt twórczości na Festiwalu Filmowym w Berlinie. - Przeżyłam ponad 150 żyć, byłam prostytutką, świętą, romantyczką, każdą kobietą, i to jest cudowne, że mam taką szansę, żeby się zmieniać - powiedziała wówczas.

- Pracowałam z najważniejszymi reżyserami. Dali mi wszystko - dodała.

Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Źródło: DPA/PAP/EPA
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Źródło: DPA/PAP/EPA
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Źródło: DaNIEL DEME/PAP/EPA
Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: DPA/PAP/EPA

