Zmarła Claudia Cardinale

Claudia Cardinale zyskała międzynarodową sławę dzięki filmowi "Osiem i pół" Federico Felliniego oraz "Lampartowi" (1963).

Rosnąca popularność otworzyła jej szybko drzwi do hollywoodzkich produkcji. Wystąpiła w komedii "Różowa Pantera" (1963) w reżyserii Blake'a Edwardsa, w 1966 r. w "Zawodowcach" Richarda Brooksa, a w 1968 r. w filmie Sergio Leone "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie".

W 2002 roku otrzymała nagrodę za całokształt twórczości na Festiwalu Filmowym w Berlinie. - Przeżyłam ponad 150 żyć, byłam prostytutką, świętą, romantyczką, każdą kobietą, i to jest cudowne, że mam taką szansę, żeby się zmieniać - powiedziała wówczas.

- Pracowałam z najważniejszymi reżyserami. Dali mi wszystko - dodała.

