Celine Dion wraca na scenę

Celine Dion

Doniesienia o powrocie Celine Dion pojawiły się kilka dni temu, ale ona sama wówczas nie potwierdziła tych informacji. Teraz zwróciła się do fanów w nagraniu na Instagramie, mówiąc: "jestem na to gotowa".

Na początku 2022 roku Dion odwołała część koncertów w ramach "Courage World Tour", a w grudniu tego samego roku poinformowała, że cierpi na rzadką chorobą neurologiczną, tzw. zespół sztywnego człowieka (zespół Moerscha-Woltmanna).

"Czuję się dobrze, jestem silna. Jestem podekscytowana i trochę zdenerwowana" - przekazała gwiazda w nowym wpisie.

Wkrótce więcej informacji.