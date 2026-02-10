Podano przyczynę śmierci Catherine O'Hary, znanej z roli matki Kevina

Rezydencja z filmu "Kevin sam w domu" Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z aktu zgonu Catherine O'Hary, która zmarła 30 stycznia w szpitalu w Los Angeles, wynika, że bezpośrednią przyczyną jej śmierci była zatorowość płucna - podał portal TMZ, który dotarł do dokumentu wydanego w poniedziałek przez Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa Los Angeles. Jako długoterminową przyczynę zgonu podano raka odbytnicy. Tuż po śmierci O'Hary agencja Creative Artists Agency informowała, że aktorka odeszła po krótkiej chorobie.

Jak wskazuje BBC, według dokumentacji medycznej aktorka chorowała na nowotwór od marca ubiegłego roku. 71-letnia O'Hara nie ujawniała wcześniej publicznie żadnych problemów zdrowotnych, w ostatnim okresie grała w serialu "The Studio" - podaje ABC News.

Catherine O'Hara. W czym zagrała?

Widzowie pokochali kanadyjską aktorkę za role matki w "Kevin sam w domu" i Moiry Rose w serialu "Schitt's Creek". Karierę rozpoczęła w latach 70., występując w kanadyjskich serialach komediowych. Grała też w takich produkcjach jak "The Studio" oraz "The Last of Us". W 1988 roku O'Hara wystąpiła u Tima Burtona w "Soku z żuka", a później w sequelu "Beetlejuice Beetlejuice" z 2024 roku.

Catherine O'Hara w "Beetlejuice Beetlejuice" Tima Burtona Źródło: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Aktorka była jedną z głównych bohaterek kanadyjskiego programu skeczowego SCTV (Second City Television). Zadebiutowała w komedii romantycznej "Nic osobistego" w latach 80.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Ewa Żebrowska / az