W Cannes oklaski po słowach rosyjskiego reżysera 

Rosyjski dysydent i kontrowersje

W 2020 r. reżyser został skazany na trzy lata w zawieszeniu, odebrano mu także paszport. I znów prezentowana w Cannes pokaz porażającej "Grypa Pietrowa" musiał obyć się bez twórcy. W marcu niespodziewanie skrócono mu wyrok, i pozwolono na wyjazd z kraju do Niemiec, gdzie pracuje nad sztuką. Nie zamierza wrócić do Rosji.

Obecność w konkursie w Cannes jego najnowszego filmu "Żona Czajkowskiego" od początku jednak budzi kontrowersje. Jednym ze współfinansujących go (podobnie jak wcześniej "Grypę Pietrowa") jest bowiem zaprzyjaźniony z Putinem, objęty sankcjami po inwazji Rosji na Ukrainę oligarcha Roman Abramowicz. W wywiadzie dla magazynu "Variety" reżyser gorąco go bronił. - Roman Abramowicz pomógł wielu niezależnym filmom rosyjskim – tłumaczył. - Dużo zrobił dla niezależnej sztuki rosyjskiej, dla sztuki współczesnej w ogóle. Wiele dla mnie zrobił, osobiście wspierając mnie w mrocznych dla mnie czasach - przyznał.

Żona homoseksualisty, czyli rosyjskie tabu

Sieriebriennikow pokazuje całą historię jej oczami - poznaje Czajkowskiego, zakochuje się w nim do szaleństwa, usłyszawszy jego muzykę, a z czasem proponuje mu małżeństwo. Mimo że on odrzuca propozycję, wyznając, iż nigdy nie pokocha kobiety (nie wspominając o swoim homoseksualizmie), opętana uczuciem Antonina godzi się na to, kusząc go pokaźnym posagiem. Ostatecznie pobierają się, co dla obojga okazuje się tragedią. Ona nie godzi się na rozwód, postanawia wytrwać. Poniżona, zhańbiona i odrzucona, powoli popada w obłęd.