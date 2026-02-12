Bud Cort nie żyje. Miał na koncie 80 ról, ale sławę przyniosła mu szczególnie jedna

Bud Cort Źródło: PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O śmierci Corta poinformował jego długoletni przyjaciel Dorian Hannaway. Artysta zmarł w środę w amerykańskim stanie Connecticut po długiej chorobie - przekazał portal magazynu "Variety".

Bud Cort miał na koncie 80 ról filmowych i serialowych

Cort rozpoznawalność zawdzięczał głównie roli Harolda w filmie "Harold i Maude" Hala Ashby'ego z 1971 roku. "Variety" opisuje obraz jako "wzruszającą, zabawną i przewrotną historię nastolatka z problemami", która stała się "uwielbianym kultowym klasykiem". Rola przyniosła Cortowi nominacje do Złotego Globu i nagrody BAFTA.

Aktor wystąpił również w takich filmach jak "Podwodne życie ze Steve’em Zissou", "Gorączka", "Pollock" czy "Cheerleaderka". W dorobku miał łącznie ponad 80 ról filmowych i serialowych. Występował na deskach teatru i pracował jako aktor dubbingowy.

Silny wpływ na karierę Corta miał wypadek samochodowy w 1979 roku, po którym wymagał licznych operacji. Artysta cudem przeżył - pisze "Variety". Poważne obrażenia wymogły kilkuletnią przerwę od aktorstwa.

Opracował Maciej Wacławik/am