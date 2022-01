Bestsellerowa powieść Remigiusza Mroza w serialowej odsłonie. "Behawiorysta" w Playerze

"Behawiorysta" to najnowszy serial produkcji Player Original, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza. Pierwszy z ośmiu odcinków od wtorku dostępny jest w serwisie player.pl.

"Behawiorysta" koncentruje się na makabrycznym widowisku transmitowanym online, które rozgrywa się w wyniku pojedynku Gerarda Edlinga (Robert Więckiewicz) i Horsta Zeigera (Krystian Pesta). Edling, były prokurator, specjalizuje się w kinezyce - nauce zajmującej się komunikacją pozawerbalną, badającą sposoby porozumiewania się za pomocą mimiki, gestów, ruchów ciała, zachowań motorycznych i tańca. Chociaż nie jest lubiany w szeregach opolskich organów ścigania, to ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę poproszony zostaje o pomoc w rozwiązaniu jednej z trudniejszych spraw.

Zeiger natomiast to młody mężczyzna, maniak komputerowy, który okazuje się bezlitosnym mordercą organizującym krwawe igrzyska w internecie. Jego zakładnikami są wychowawcy i dzieci jednej z opolskich szkół. Edling będzie musiał stawić czoła Zeigerowi i znaleźć sposób, by wyprzedzić jego ruchy. A nie będzie to proste, bo Zeiger nie jest łatwym przeciwnikiem.