To on zagra w nowej wersji "American Psycho". Decyzja podzieliła kinomanów

Jaki będzie nowy Patrick Bateman?

Przypomnijmy, że film z 2000 roku opowiada o losach przystojnego, wykształconego i niezwykle inteligentnego maklera z Wall Street, który robi błyskotliwą karierę w firmie ojca. Z pozoru Patrick jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego cechuje przeraźliwy snobizm. Z czasem bogactwo przestaje mu jednak wystarczać i zaczyna szukać mocniejszych doznań - w jego głowie zaczynają się rodzić wizje seryjnych morderstw. Dochodzi do wniosku, że właśnie one zapewnią mu przypływ adrenaliny. Zaczyna mordować przypadkowe osoby i odkrywa, że jest w tym świetny. Psychopatyczna osobowość gwarantuje brak poczucia winy, a perfekcjonizm umożliwia zacieranie śladów.

"Czy w Hollywood mamy tylko pięciu aktorów"?

Pojawiły się liczne opinie, że "nowa wersja 'American Psycho" jest niepotrzebna i niepożądana, bo mamy już doskonałą". Albo poniekąd słuszne stwierdzenia, że "nie musimy przerabiać każdego legendarnego filmu, warto niektóre kultowe produkcje zostawić w spokoju". Niektórzy byli wręcz zrozpaczeni. "To najbardziej rozczarowująca wiadomość ostatnich dni. Niech to nie będzie prawdą" - pisali.

Wielu internautów skrytykowało także widoczną w Hollywood tendencję do obsadzania w kółko tych samych aktorów, akurat będących "na fali". Wcześniej wskazano Paula Mescala, który po sukcesie "Aftersun" natychmiast zagrał główną rolę w "Gladiatorze II" i w "Bliskich nieznajomych" i już wiadomo, że będzie Paulem McCartneyem w filmie Sama Meneda o Beatlesach. Przebija go jednak z nawiązką Timothée Chalamet faktycznie pojawiający się w niezliczonej liczbie projektów od oscarowej nominacji za rolę w filmie "Tamte dni, tamte noce" właśnie Guadagnino, który potem obsadził go w romantycznym horrorze "Do ostatniej kości". Oglądamy go w "Diunie: Część druga", a zaraz wejdzie do kin biografia Boba Dylana z nim w roli głównej.