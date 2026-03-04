Annabel Schofield Źródło: Paul Harris/Getty Images

Supermodelka i aktorka Annabel Schofield zmarła 28 lutego - podaje magazyn "The Hollywood Reporter". 62-latka w ostatnich miesiącach publikowała informacje dotyczące swojego stanu zdrowia na portalu ze zbiórkami publicznymi. Ostatni wpis pochodził z 18 stycznia, gdy pisała o operacji usunięcia guza z jamy nosowej. Według portalu Page Six od trzech lat chorowała na nowotwór.

Annabel Schofield nie żyje

Annabel Schofield urodziła się 4 września 1963 roku w Llanelli w Walii. Jej ojcem był brytyjski producent filmowy John D. Schofield, który współuczestniczył w produkcji wielu filmowych hitów, jak "Jerry Maguire" czy "Lepiej być nie może". Dzieciństwo spędziła na planach filmowych. Po przeprowadzce do Londynu rozpoczęła karierę modelki - w latach 80. jej fotografie ukazywały się na setkach okładek magazynów, współpracowała z czołowymi projektantami mody, jak Versace i Yves Saint Laurent.

Melissa Richardson, była właścicielka londyńskiej agencji Take Two, z którą współpracowała Schofield, opisuje ją jako "zabawną, autentyczną, piękną i bezpośrednią". - Była lojalna, troskliwa, a przede wszystkim olśniewająco piękna. Znała się na swoim fachu. Była najlepsza - komentowała dla "The Hollywood Repoter".

W połowie lat 80. Schofield skupiła się na aktorstwie. Uczęszczała do szkoły teatralnej w Nowym Jorku. Zagrała pamiętną rolę w serialu "Dallas" występując u boku Larry'ego Hagmana. Pojawiła się też w filmach - "Solar Crisis" z 1990 roku czy "Oko wdowy" rok później. Później skupiła się na pracy po drugiej stronie kamery jako producentka.

Opracowała Ewa Żebrowska / am