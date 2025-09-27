Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl
|

Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Agnieszka Holland
Agnieszka Holland
Źródło: Toronto International Film Festival 2025
Polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film międzynarodowy został "Franz Kafka" Agnieszki Holland. To piąty raz, gdy jej film znalazł się w wyścigu w tej kategorii. - Dla każdego filmu jest to bardzo ważne. Szczególnie że jest to kategoria "narodowa", taki oscarowy Puchar Davisa. Ma to też pewien wymiar patriotyczny, że o filmie się mówi, pojawiają się pewne oczekiwania - opowiada artystka w rozmowie z TVN24+. I dodaje: - Dla mnie samej ma to już mniejsze znaczenie. Osiągnęłam pewien status czy rozpoznawalność i jest jak jest. Bardziej chyba już się nie da.Artykuł dostępny w subskrypcji

Agnieszki Holland nie trzeba przedstawiać. Filmowczyni, reżyserka teatralna i telewizyjna, a także tłumaczka na język polski powieści Milana Kundery "Nieznośna lekkość bytu". W świecie kina zdobyła uznanie takimi filmami, jak: "Aktorzy prowincjonalni", "Gorączka", "Gorzkie żniwa”, "Europa Europa", "Olivier, Olivier", "Całkowite zaćmienie", "Julia wraca do domu", "W ciemności", "Pokot", "Szarlatan" czy ostatnio "Zielona granica".

Na swoim koncie ma między innymi Nagrodę Specjalną Jury MFF w Wenecji, Srebrnego Niedźwiedzia Berlinale, Nagrodę FIPRESCI. Cztery jej filmy docenione zostały Złotymi Lwami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - co jest rekordem imprezy. Otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za "Europa Europa". Film nominowany był również do Złotego Globu w kategorii najlepszy film zagraniczny, zgłoszony przez Niemcy.

Oto polski kandydat do Oscara
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Oto polski kandydat do Oscara

Jej najnowszy film "Franz Kafka" został zgłoszony jako oficjalny polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Dotychczas na Nagrodę Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) szansę miały:

  • "Gorzkie żniwa" - film zgłoszony został jako kandydat Republiki Federalnej Niemiec i nominowany do Oscara 1986 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny;
  • "W ciemności" - polski kandydat do Oscara 2012 i nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny;
  • "Pokot" - polski kandydat do Oscara 2018 - bez nominacji;
  • "Szarlatan" - czeski kandydat do Oscara 2021 - film znalazł się na krótkiej liście tytułów z szansą na nominację.

Światowa premiera filmu "Franz Kafka" odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, europejska - w Konkursie Głównym MFF w San Sebastian. Polska premiera filmu odbyła się w czwartek, 25 września, w ramach Konkursu Głównego 50. FPFF w Gdyni.

franz
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat

Tomasz-Marcin Wrona: Piąty pani film został zgłoszony jako oficjalny kandydat do Oscara. W kontekście dotychczasowego dorobku takie decyzje komisji oscarowych mają dla pani znaczenie?

Agnieszka Holland: Dla mnie samej ma to już mniejsze znaczenie. Osiągnęłam pewien status czy rozpoznawalność i jest jak jest. Bardziej chyba już się nie da. Nawet gdybym Oscara wygrała, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę. Na tym etapie decyzja komisji na pewno nie zmienia mojego myślenia na własny temat.

Natomiast dla każdego filmu jest to bardzo ważne. Szczególnie że jest to kategoria "narodowa", taki oscarowy Puchar Davisa. Ma to też pewien wymiar patriotyczny, że o filmie się mówi, pojawiają się pewne oczekiwania, a co za tym idzie - pojawia się odpowiedzialność, która łączy się z dodatkowym stresem.

Decyzja komisji oscarowej jest ważna również dlatego, że świadczy o poparciu "Franza Kafki" przez środowisko filmowe z mojego kraju. W przypadku "Gorzkich żniw" czy "Szarlatana" było to poparcie środowiska z Niemiec i Czech. W ten sposób też film zyskuje na rozpoznawalności, zainteresowaniu medialnym czy pozyskuje dystrybutorów.

Zwiastun filmu "Szarlatan" Agnieszki Holland z 2020 roku
Źródło: Gutek Film

"Franz Kafka" różni się od poprzednich pani filmów "biograficznych". W pani ocenie bliżej mu do stylistyki, estetyki kafkowskiej czy hollandowskiej?  

Myślę, że obie te perspektywy się tutaj łączą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście, jest to film opowiadany z mojego punktu widzenia, jest efektem moich poszukiwań prawdziwego Franza. Jak to też zwykle bywa, w opowiadaniu o innym człowieku czy nawet w opowiadaniu o samym sobie, nigdy nie ma pełni obiektywizmu, nie ma całej prawdy. To raczej jakieś odczucie, impresja.

Mam wrażenie - być może trochę pretensjonalne - że rozumiem Franza Kafkę, że w jakiś sposób go czuję, a jego dusza w pewnym sensie jest dla mnie otwarta. To przekonanie towarzyszy mi od bardzo dawna, bo zaczęłam go czytać bardzo wcześnie i stał się towarzyszem mojej podróży.

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Czytaj także:
GettyImages-2237264428ll
Popisowy mecz Świątek. Rywalka bez szans
NA ŻYWO
Niedźwiedzie na wyspie
Niedźwiedzie polarne opanowały opuszczoną stację badawczą
METEO
imageTitle
Gorąco przed meczem Polaków. "Najdrożsi wrogowie"
EUROSPORT
Dominikana
Ulewy zniszczyły drogi i domy. Są miejsca odcięte od świata
METEO
woda kran shutterstock_2247078069
"W wielu krajach europejskich to standard". Lewica będzie szukać większości
Polska
Rafał Trzaskowski na Campus Academy
Trzaskowski: krytyka Nawrockiego zaczęła być kontrproduktywna
Polska
imageTitle
Historyczny sukces Niewiadomej. Czy teraz go powtórzy?
EUROSPORT
Donald Trump
"To postępowanie szalonego monarchy"
Świat
Szef Pentagonu Pete Hegseth
"Pokaz siły". Hegseth ma opowiedzieć dowódcom o "etosie wojownika"
Świat
Ogród sensoryczny
"Kiedy dziecko onkologiczne choruje, choruje cała rodzina". Nowy ogród sensoryczny daje ukojenie
Polska
Premier Donald Tusk
Zgrzyt w koalicji, Polak deportowany z Karaibów, sędzia przeprasza za awanturę
TO WARTO WIEDZIEĆ
niebo shutterstock_2508856723_1
Dzień pod znakiem słońca i korzystnego biometu
METEO
imageTitle
O której godzinie pierwszy mecz Świątek w Pekinie?
EUROSPORT
imageTitle
W jednym Szkoci, w drugim Anglicy. Półfinałowe pary wyłoniło losowanie
EUROSPORT
imageTitle
Bayern śrubuje serię, Kane pobił rekord
EUROSPORT
32 min
pc
8 milionów rocznie macha na pożegnanie
WITajcie w mojej bańce
imageTitle
Kuriozalne gole w Płocku. Koszmar bramkarza Wisły
EUROSPORT
27 min
pc
1200 diagnoz rocznie
TVN24+ Originals
36 min
pc
"Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Koniec sezonu dla Hurkacza. "Muszę być przygotowany na 110 procent"
EUROSPORT
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
METEO
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
BIZNES
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Media: Trump otwarty, by znieść ograniczenia dla Ukrainy. Chodzi o cele w Rosji
Świat
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
METEO
imageTitle
Bargiel po zjechaniu z Everestu. "Strach chroni przed robieniem szaleństwa"
EUROSPORT
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
BIZNES
Szymon Hołownia
Co czeka Hołownię? "Będzie ciężko pracował jako poseł"
Polska
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
WARSZAWA
Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą w sztabie wyborczym w Warszawie
Trzaskowski o reakcji na pierwsze wyniki: może to był błąd
Polska
Izabela Bodnar
Posłanka "pomyliła się" przy głosowaniu w sprawie religii
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica